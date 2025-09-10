Jannik Sinner, la frecciata velenosa dell’ex fidanzata Anna Kalinskaya: cosa ha detto La tennista russa si è raccontata in un’intervista rivelando cosa significa avere relazioni con colleghi tennisti, con un chiaro riferimento al suo ex.

Per quanto il campo da tennis sia un luogo di grande concentrazione e impegno, talvolta può anche essere particolarmente galeotto, soprattutto per ciò che riguarda i grandi campioni che passano la maggior parte del tempo con una racchetta in mano. Questo è esattamente ciò che è successo a Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, che hanno vissuto un’importante storia d’amore di circa un anno prima di prendere strade diverse. Di recente, la tennista russa si è raccontata in un’intervista tra le pagine del Corriere della sera, rivelando ciò che significa avere relazioni con colleghi tennisti, con dichiarazioni che sembrerebbero fare palesi riferimenti proprio al suo ex, l’altoatesino Jannik Sinner: ecco cosa ha detto.

Jannik Sinner, l’ex Anna Kalinskaya punge: "I giocatori di tennis sono un po’ egoisti"

La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non sembrerebbe essere finita nel migliore dei modi, dato che i due campioni di tennis al momento non si rivolgono nemmeno la parola, e incrociandosi sullo stesso campo da tennis tendono a non prestarsi la minima attenzione. Nessuno dei due parla apertamente dell’altro, eppure, nella recente intervista della tennista russa, è apparso palese un riferimento proprio all’ex fidanzato.

"Com’è frequentarsi con i colleghi tennisti? Mi causano un po’ di depressione, sono molto fissati sui risultati. Se falliscono un risultato o non raggiungono un obiettivo per loro è tutto. Non vivono, noi donne invece abbiamo una prospettiva più ampia – ha rivelato la tennista russa al Corriere della Sera – Se parliamo dei primi 10 al mondo, il loro programma è molto rigido ed è difficile costruire una vita privata con loro. I giocatori di tennis sono un po’ egoisti. Loro non ti diranno mai le cose in faccia. Io per una persona che amo voglio essere di supporto, la voglio aiutare facendola sentire a suo agio con me. Ma in una relazione anche l’altra persona deve restituire qualcosa. Che qualità valuto in un uomo? Onestà, generosità, gentilezza e saggezza".

Anna Kalinskaya e il corteggiamento di Holger Rune: "Mi ha scritto 10 volte"

Ma tra le pagine del Corriere, Anna Kalinskaya ha anche rivelato come al momento vi sia un altro tennista impegnato a farle una corte spietata. "Holger Rune mi ha scritto 10 volte, ma sembra che scriva a tutte. Ha una considerazione troppo alta di sé, anche se non è l’unico a essere fatto così", ha raccontato la tennista russa. Di contro, però, il 22enne danese ha risposto per le rime attraverso i social affermando: "Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento a una storia Instagram come un invito a un appuntamento. Se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti!". Per il momento, dunque, nessun nuovo amore in vista.

