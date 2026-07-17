Jannik Sinner pronto a difendere il titolo alle ATP Finals di Torino: quando e come seguire i match, dettagli sui costi Gli ATP Finals di Torino stanno per tornare, e tra i protagonisti non può mancare Jannis Sinner. Il tennista è pronto a conquistare anche quel titolo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Jannik Sinner non si ferma e stavolta va dritto verso Torino, per partecipare alle attesissime ATP Finals. Lo storico torneo di tennis non viene più trasmesso sul palinsesto Rai ma ha stretto un accordo con Mediaset. Si tratta di un contratto triennale che prevede la messa in onda in chiaro di un evento che vedrà la partecipazione dei migliori otto tennisti del mondo. L’azienda di Cologno Monzese ne ha quindi acquisito i diritti per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026.

Dove si tengono gli ATP Finals e come seguirli

L’accordo stipulato con Mediaset prevede quindi la messa in onda di una partita al giorno, inclusa la finale. I diritti totali delle ATP Finals sono invece di Sky, su cui saranno trasmessi tutti i match. Fino al 2028, i telespettatori potranno infatti guardare su Sky e Now Tv più di 100 tornei dell’ATP World Tour. Non mancheranno inoltre due grandi appuntamenti del tennis come Wimbledon fino al 2030 e US Open.

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A Torino stanno dunque per arrivare le ATP, che si terranno anche quest’anno nella città di Torino, una città che ospiterà il torneo almeno fino al 2030. L’intero torneo potrà quindi essere visionato su Sky, sulla rete ammiraglia Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis con una maratona che inizierà alle 10 e finirà a mezzanotte. Si terranno infatti quindici partite. Molti dei match in programma – trasmessi su Sky – saranno quindi a pagamento. Per poter usufruirne occorre visitare il sito www.sky.it/offerte e sottoscrivere un abbonamento TV+sport, che può essere preceduto da un periodo di prova gratuito della durata di un mese.

ATP Finals a Torino: l’ampliamento posti e il rinnovo dei diritti tv

L’accordo con la città di Torino è intanto stato rinnovato anche per il 2027, com’è stato annunciato dal presidente FITP Angelo Binaghi. Nel frattempo continuano i preparativi per le strutture idonee ad accogliere l’evento sportivo. Il Master Plan prevede infatti una passerella sopraelevata firmata Pininfarina che collega l’Inalpi Arena al Fan Village. I posti disponibili sono quindi in aumento e ammontano a una cifra pari a 13.500 posti.

Ci sono inoltre già numeri incredibili per questa nuova edizione degli ATP con 172.137 biglietti. già acquistati, un incremento dell’11% e un tasso di riempimento dell’84.7%. Gli incassi tra biglietteria e pacchetti hospitaly sono invece saliti del 32.9% da 32.900.000 milioni di euro a 43.745.000. L’edizione 2025 aveva invece generato un impatto economico totale pari a 591,1 milioni di euro, raggiungendo un nuovo record di di 229.879 spettatori, con una crescita del 93% rispetto al 2021 e un pubblico sempre più internazionale.

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