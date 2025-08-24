Jannik Sinner esce allo scoperto: "Sì, sono innamorato". Come va la storia con Laila Hasanovic Per la prima volta il numero 1 del tennis mondiale parla della sua vita privata e fa capire che la sua storia con Laila Hasanovic va a gonfie vele

Se c’è una cose per cui Jannik Sinner è ormai noto, oltre al micidiale rovescio che gli ha permesso di conquistare la vetta del tennis mondiale e diventare il numero uno della sua disciplina e enorme orgoglio per lo sport azzurro, è sicuramente la sua riservatezza, e la sua ferrea volontà di proteggere con le unghie e con i denti la sua vita privata dalla naturale curiosità di fan e media.

Ed ecco perché un’ammissione semplice di qualunque altro ragazzo di 24 anni (compiuti giusto qualche giorno fa, il 16 agosto), fatta da lui diventa una notizia.

E qual è questa clamorosa ammissione "Sì, sono innamorato". E’ almeno dallo scorso maggio che paparazzi e gossippari vari sono alle calcagna del nostro campione, nella speranza di tirare fuori una verità che, finora è rimasta nascosta e coperta da un velo di mistero e che ora, grazie a tre semplici paroline pronunciate dallo stesso Jannik Sinner viene finalmente a galla.

L’occasione è un’intervista di gruppo a New York, dove il numero 1 del tennis si trova per gli U.S. Open, con alcune testate internazionali, tra cui Il Corriere della Sera, che riporta integralmente il colloquio a più voci. Per Sinner è l’occasione di raccontarsi a 360 gradi, forse come ancora non ha mai fatto, data la sua riservatezza ed escono infatti fuori diverse curiosità. Dall’infanzia in Alto Adige ai piatti preferiti cucinati dalla nonna, golosità a cui oggi è costretto a rinunciare dato il suo lavoro, ma che si gode senza restrizioni o pentimenti nei pochi giorni in cui riesce a tornare a casa durante l’anno.

Jannik Sinner innamorato e riservato: come va la storia con Laila Hasanovic

E ancora, la necessità di abbandonare casa a soli 13 anni, perché il suo destino legato al tennis lo ha portato in Croazia, dove ha vissuto con la famiglia di un suo allenatore, fino ai trionfi di oggi e alla lucidità con cui li guarda: «Non mi piace dire "sono il numero uno al mondo". Posso dire che sono un giocatore forte, però credo che si diventa numero uno non solo in campo da tennis ma per come gestisci le cose fuori dal campo, come ti comporti. Il tennis è importante, è la mia vita, ma è piccolo, non è tutto, e quando hai 35-40 anni il gioco finisce e poi devi anche decidere cosa fare dopo».

E poi, l’hobby che non ti aspetti: i Lego a cui si dedica la sera per rilassarsi, costruendo preferibilmente macchine. Ma tra tutto questo raccontarsi non solo come campione, ma come giovane uomo, non manca la domanda sulla sua vita sentimentale. "È innamorato?" chiedono i giornalisti, e Jannik Sinner, per la prima volta ammette: «Sì», prima di aggiungere

«ma della vita privata non parliamo» frase che chiude ad ogni ulteriore possibilità di approfondimento. Eppure, basta quel sì, per far capire ai fan che dunque la storia con la bellissima modella Laila Hasanovich non è certo un flirt passeggero ma un amore vero che da mesi il tennista protegge.

Sembrano oggi lontani i tempi delle smentite, dopo le prime paparazzate che avevano colto il nostro azzurro passeggiare con la modella in Danimarca. Poi foto insieme non sono più uscite, ma dove era Sinner impegnato in qualche gara, lì veniva avvistata anche Laila: da Roma a Parigi a Londra. Poi le "misteriose" vacanze in Grecia e in Sardegna dove non sono stati beccati insieme ma dove, ancora, molti indizi facevano pensare che insieme i due lo fossero, fino alla prima foto che li ritraeva complici a godersi un gelato e una passeggiata insieme per la strade di Monte Carlo. Ora l’ammissione, strappata, a mezza bocca, ma chiara come il sole: Jannik Sinner è sulla vetta del tennis mondiale e al settimo cielo nella sua vita privata.

