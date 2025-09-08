Jannik Sinner, ko agli Us Open e trionfo in Tv: il record storico di Supertennis che ‘imbarazza’ Rai e Mediaset La finale degli US Open tra l’ex numero uno al mondo e Carlos Alcaraz ha toccato il 15,5% di share e 2,4 milioni di spettatori, facendo meglio di Canale 5 e Rai 1

Il tennis in chiaro è un trionfo. Ieri domenica 7 settembre 2025, infatti, a New York è andata in scena la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz; la diretta tv dell’evento ha fatto addirittura meglio di Rai 1 e Canale 5 negli ascolti tv. SuperTennis è volato al 15,5% di share (24,1% sommando la diretta Sky), battendo anche la prima serata delle reti ammiraglie rimaste ‘spente’. Scopriamo tutti i dettagli.

Lo storico trionfo di SuperTennis negli ascolti tv con Sinner-Alcaraz (meglio di Rai e Mediaset)

Dopo lo storico trionfo dell’Italvolley femminile ai Mondiali di Pallavolo, ieri domenica 7 settembre 2025 è stata una serata amara per gli italiani e per Jannik Sinner, battuto nella finale degli US Open dal rivale Carlos Alcaraz (tornato anche numero uno al mondo nel ranking ATP). Se per l’altoatesino è stata una sconfitta, però, lo stesso non si può dire del tennis come sport: in campo è stato un vero e proprio trionfo di tecnica e stile, in tv la diretta dell’evento è stata seguitissima. La finale tra Sinner e Alcaraz – in chiaro su SuperTennis – ha addirittura vinto la serata degli ascolti tv. Il canale 64 del Digitale Terreste ha registrato un vero e proprio boom per l’ultimo atto del grande Slam che, come accaduto negli ultimi anni, è stato interamente e gratuitamente per gli appassionati.

Ieri SuperTennis con la finale degli US Open 2025 Sinner-Alcaraz in diretta e in chiaro ha toccato addirittura il 15,5% di share, con un ascolto medio di 2,4 milioni di spettatori. Una cifra da record a cui si possono aggiungere anche i numeri della diretta Sky, arrivando a un 24,1% di share complessivo con 3,8 milioni di spettatori. Un dato impressionante per SuperTennis, che si è aggiudicato la prima serata degli ascolti tv facendo meglio anche di Rai 1 e Canale 5. Le reti ammiraglia sono infatti rimaste ‘spente’: su Rai 1 le repliche della fiction Imma Tataranni con Vanessa Scalera sono calate all’11,8% di share (1,7 milioni di spettatori), mentre su Canale 5 la dizi turca La Notte nel Cuore ha raccolto 2 milioni di spettatori, registrando il 14,3% di share.

La reazione dei social

Dopo i numeri pazzeschi della pallavolo nel daytime pomeridiano (con più di 4 milioni di italiani a seguire le Azzurre del volley), dunque, anche il tennis in chiaro ha lanciato un bel segnale negli ascolti e anche sui social. "Grandi ascolti per SuperTennis, continuate a trasmettere più tennis in chiaro, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie", "Complimenti ottiimo lavoro ripagato da grandi risultati" etc. si legge sul web, dove invece in tanti hanno riscontrato problemi con la diretta streaming: "Crasha", "SuperTennis la nuova DAZN", "Streaming brutto scherzo per chi non ha alternative", "Bello tutto, ma live stream si blocca", "SuperTennis KO" e altri commenti si sono alternati durante la diretta, prima che il sito offrisse un link alternativo per fare fronte all’enorme flusso di spettatori.

