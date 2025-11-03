Trova nel Magazine
Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovich e l’addio di Cahill: cosa succede

Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoatesino si prende una breve pausa in vista di Torino: rimane l’incognita coach

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner si gode il trionfo di Parigi. Dopo avere battuto Auger-Aliassime nella finale del Maters 1000 ed essere tornato numero uno al mondo (ma soltanto per una settimana), infatti, il tennista altoatesino ha fatto sapere che si prenderà una breve pausa in vista dell’ultimo impegno stagionale a Torino. Per il futuro, invece, rimane da sciogliere il ‘nodo’ coach. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, la pausa (insieme a Laila Hasanović) dopo Parigi

La spedizione parigina di Jannik Sinner nell’ultimo Masters 1000 della stagione è stato un successo, andato oltre le più rosee aspettative. Il tennista altoatesino non solo ha trionfato in finale con Auger-Aliassime, ma ha anche approfittato del passo falso di Carlos Alcaraz (uscito clamorosamente al secondo turno contro Norrie) per riprendersi la vetta del raking ATP, sebbene solo per una settimana. A breve, infatti, scadranno i punti delle ATP Finals del 2024 e il rivale tornerà numero uno, ma questo non rovina di certo il bellissimo momento di Jannik. "Quando arrivano risultati del genere siamo tutti estremamente felici. La stagione non è ancora finita, ma questo non significa che non ci si debba godere momenti come questi" ha dichiarato il tennista azzurro, facendo sapere che si prenderà una breve pausa: "Mi prenderò qualche giorno di riposo, è molto importante adesso sia per il corpo che per la mente. Poi, naturalmente, cercheremo di prepararci al meglio per Torino". Per Sinner, dunque, è arrivato il tempo di un mini-stop e di godersi qualche giorno di riposo – con ogni probabilità insieme alla sua compagna Laila Hasanović – in vista dell’ultimo appuntamento della stagione, da favoritissimo, in casa. Il 6 novembre verranno sorteggiati i gironi e presumibilmente Jannik esordirà alle ATP Finals di Torino nella serata di domenica 9 novembre.

Cahilla vicino all’addio? Gli scenari futuri per Jannik

Dopo due o tre giorni di meritato riposo – come detto – Jannik Sinner dovrà mettere nel mirino l’ultimo impegno stagionale, in casa. Con una vittoria (e se Alcaraz non dovesse arrivare in finale) l’asso del tennis italiano tornerebbe numero uno al mondo. A Torino, tuttavia, potrebbe essere l’ultima di Darren Cahill. Il coach sembrerebbe vicino all’addio e lo stesso Jannik ha lasciato più volte trapelare la possibilità di una separazione a fine stagione. L’ultimo screzio di pochi giorni fa (quando Sinner ha invitato il suo allenatore ad alzarsi e applaudire) è rientrato, ma Cahill potrebbe decidere comunque di fare un passo indietro per questioni personali. L’unica possibilità per scongiurare il suo addio potrebbe essere quella di un impegno ancora più saltuario, altrimenti si spalancherebbero le porte a Ivan Ljubičić, ex coach di Roger Federer.

Programmi

