Jane Alexander nella fiction che mostra il calcio come non l’hai mai visto: altro che Elisa di Rivombrosa
Una miniserie intensa che racconta scandali, amori e segreti delle mogli dei calciatori, con Jane Alexander protagonista in un ruolo indimenticabile.
A metà degli anni Duemila il pubblico italiano ha potuto sbirciare nel lato più oscuro e nascosto del mondo del pallone grazie a una miniserie in due puntate che ha lasciato il segno. Al centro della storia c’è una Jane Alexander magnetica, nei panni di una moglie decisa a non perdere nulla del proprio status, neppure a costo di sacrificare i sentimenti. Una fiction intensa, che racconta il calcio non attraverso le partite e i trofei, ma mettendo in luce i compromessi, le ossessioni e le crepe dietro le vite patinate dei campioni.
Ho sposato un calciatore: amori, ambizioni e ombre
La vicenda prende il via all’interno di una squadra immaginaria, l’Olimpia, e segue da vicino le dinamiche di tre coppie di calciatori. In primo piano ci sono Bruno Caracci (Paolo Seganti), capitano storico ormai in declino, e sua moglie Tonia (Jane Alexander), donna determinata e strategica, che non intende rinunciare alla ricchezza e al prestigio raggiunti. La loro relazione diventa un terreno minato fatto di ricatti emotivi, tradimenti e colpi bassi.
Accanto a loro troviamo Vito Palma e la moglie Anna, segnati da una scelta dolorosa compiuta anni prima: l’abbandono del figlio in gioventù, che torna a bussare alla loro porta sotto forma di conseguenze inevitabili. Un’altra linea narrativa coinvolge invece Mirco Petrini e la futura sposa Crystal Ferrari, showgirl che sogna di emanciparsi dal ruolo di semplice "fidanzata del calciatore". Amori tossici, gelosie, segreti inconfessabili: la serie dipinge un mosaico dove il successo sportivo diventa più una prigione dorata che una conquista.
Jane Alexander, Sollima, curiosità e dove vederla
Diretta da Stefano Sollima, che in seguito avrebbe firmato successi come Romanzo criminale – La serie e Suburra, la fiction ha portato sul piccolo schermo un tono drammatico e disincantato, capace di sorprendere chi si aspettava la solita storia patinata. Il cast, oltre a Jane Alexander e Paolo Seganti, annovera volti noti come Lorenzo Flaherty e molti altri interpreti che hanno dato vita a personaggi controversi, divisi tra ambizione e vulnerabilità.
La miniserie Mediaset del 2005 oggi non è disponibile su Mediaset Infinity, ma cercando sul web non è difficile trovare gli episodi integrali su un altro canale streaming molto noto. Un’occasione per chi non l’ha mai vista o per chi vuole rivedere una Jane Alexander diversa dal solito, in un ruolo complesso e sfaccettato, immersa in un racconto che ribalta i luoghi comuni sul mondo dei calciatori e delle loro famiglie.
Con le sue atmosfere tese e il coraggio di affrontare temi scomodi – dal tradimento ai rapporti di potere, fino ai fantasmi del passato – questa produzione rimane una piccola gemma televisiva, capace ancora oggi di catturare chi cerca storie ad alto tasso di emozione e dramma.
