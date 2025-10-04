Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Jane Alexander nella fiction che mostra il calcio come non l’hai mai visto: altro che Elisa di Rivombrosa

Una miniserie intensa che racconta scandali, amori e segreti delle mogli dei calciatori, con Jane Alexander protagonista in un ruolo indimenticabile.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

A metà degli anni Duemila il pubblico italiano ha potuto sbirciare nel lato più oscuro e nascosto del mondo del pallone grazie a una miniserie in due puntate che ha lasciato il segno. Al centro della storia c’è una Jane Alexander magnetica, nei panni di una moglie decisa a non perdere nulla del proprio status, neppure a costo di sacrificare i sentimenti. Una fiction intensa, che racconta il calcio non attraverso le partite e i trofei, ma mettendo in luce i compromessi, le ossessioni e le crepe dietro le vite patinate dei campioni.

Ho sposato un calciatore: amori, ambizioni e ombre

La vicenda prende il via all’interno di una squadra immaginaria, l’Olimpia, e segue da vicino le dinamiche di tre coppie di calciatori. In primo piano ci sono Bruno Caracci (Paolo Seganti), capitano storico ormai in declino, e sua moglie Tonia (Jane Alexander), donna determinata e strategica, che non intende rinunciare alla ricchezza e al prestigio raggiunti. La loro relazione diventa un terreno minato fatto di ricatti emotivi, tradimenti e colpi bassi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Accanto a loro troviamo Vito Palma e la moglie Anna, segnati da una scelta dolorosa compiuta anni prima: l’abbandono del figlio in gioventù, che torna a bussare alla loro porta sotto forma di conseguenze inevitabili. Un’altra linea narrativa coinvolge invece Mirco Petrini e la futura sposa Crystal Ferrari, showgirl che sogna di emanciparsi dal ruolo di semplice "fidanzata del calciatore". Amori tossici, gelosie, segreti inconfessabili: la serie dipinge un mosaico dove il successo sportivo diventa più una prigione dorata che una conquista.

Jane Alexander, Sollima, curiosità e dove vederla

Diretta da Stefano Sollima, che in seguito avrebbe firmato successi come Romanzo criminale – La serie e Suburra, la fiction ha portato sul piccolo schermo un tono drammatico e disincantato, capace di sorprendere chi si aspettava la solita storia patinata. Il cast, oltre a Jane Alexander e Paolo Seganti, annovera volti noti come Lorenzo Flaherty e molti altri interpreti che hanno dato vita a personaggi controversi, divisi tra ambizione e vulnerabilità.

La miniserie Mediaset del 2005 oggi non è disponibile su Mediaset Infinity, ma cercando sul web non è difficile trovare gli episodi integrali su un altro canale streaming molto noto. Un’occasione per chi non l’ha mai vista o per chi vuole rivedere una Jane Alexander diversa dal solito, in un ruolo complesso e sfaccettato, immersa in un racconto che ribalta i luoghi comuni sul mondo dei calciatori e delle loro famiglie.

Con le sue atmosfere tese e il coraggio di affrontare temi scomodi – dal tradimento ai rapporti di potere, fino ai fantasmi del passato – questa produzione rimane una piccola gemma televisiva, capace ancora oggi di catturare chi cerca storie ad alto tasso di emozione e dramma.

Potrebbe interessarti anche

Su RaiPlay una fiction con Bianca Guaccero tra sfide e cucina internazionale: il cast è da urlo

Bianca Guaccero sfida la cucina internazionale (e l'amore) in questa fiction su RaiPlay

Tra sogni, cucina e sentimenti: Bianca Guaccero protagonista di una miniserie con Gi...
Veronica Pivetti, fiction in streaming su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

I film in onda in TV stasera, giovedì 18 settembre 2025: a monte il matrimonio di Ambra, perché

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 18 settembre 2025: da P...
Claudio Gioè dimentica Màkari e si traveste da DJ psicologo in questa serie su RaiPlay

Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay

Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale ne...
Pierfrancesco Favino su RaiPlay con Qualunque cosa succeda

Giuseppe Zeno e Pierfrancesco Favino: due attori e una rivalità che ha fatto la storia su RaiPlay

Un racconto potente, fatto di coraggio e resistenza, con due protagonisti d’eccezion...
Scordatevi il Dottor Fanti: Luca Argentero è un duro in questo film in streaming su RaiPlay

Scordatevi il Dottor Fanti: Luca Argentero è un duro in questo film su RaiPlay

Il volto di Doc - Nelle tua mani veste i panni di un pugile galeotto nelle pellicola...
Pierfrancesco Favino su RaiPlay con Qualunque cosa succeda

Pierfrancesco Favino su RaiPlay con una miniserie devastante e cupa: una vera storia di corruzione all'italiana

Alberto Negrin dirige la miniserie con protagonista l'attore romano e che racconta i...
Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico fanno coppia dopo Don Matteo: la commedia delle emozioni è su Disney+

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta fanno sognare dopo Don Matteo: emozioni incredibili nel film su Disney+

La coppia rivelazione delle ultime stagioni della fortunata fiction Rai è in streami...
Il Commissario Montalbano - Il Gioco Degli Specchi è in streaming su RaiPlay

Su RaiPlay la fiction Rai più amata dagli italiani: in milioni hanno visto la replica in lacrime

In ‘Il Gioco degli Specchi’ Montalbano indaga tra attentati, inganni e amori proibit...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Alberto Rossi

Alberto Rossi
Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Tom Holland

Tom Holland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963