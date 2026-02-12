James Van Der Beek, cos'ha fatto nelle ultime ore: “Ha affrontato la morte come un re”. La rivelazione dell’amico
Rimasto vicino all’attore di Dawson’s Creek fino all’ultimo, l’amico e collega Mehcad Brooks ha parlato della sua lotta contro il tumore: cosa ha detto
Hollywood e il mondo del cinema piangono la morte di James Van Der Beek. L’attore statunitense salito alla ribalta sul finire degli anni Novanta nei panni di Dawson, protagonista di Dawson’s Creek, si è spento ieri mercoledì 11 febbraio 2026 all’età di soli 48 anni, al termine di una lunga battaglia contro un tumore al colon retto. Tantissimi colleghi e star di Hollywood hanno reso omaggio a James; tra questi anche Mehcad Brooks (che con lui condivise il set di Law & Order), il quale ha raccontato le commoventi ultime ore dell’amico. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
James Van Der Beek, l’amico racconta i suoi ultimi giorni prima della morte: il toccante racconto
Ieri mercoledì 11 febbraio 2026 è scomparso James Van Der Beek. Protagonista della serie teen e fenomeno degli anni Novanta Dawson’s Creek (ma visto anche in Law & Order, Criminal Minds, How Met Your Mother e tante altre serie, così come al cinema ne Le regole dell’attrazione), l’attore americano si è spento ad Austin, in Texas, all’età di 48 anni. Da più di due anni James lottava contro un tumore al colon retto, come rivelato nell’autunno del 2024. Nei suoi ultimi giorni Van Der Beek è stato ovviamente circondato dall’affetto della sua famiglia, ma non solo. Al suo fianco ci sono stati anche tanti amici e colleghi, tra cui Mehcad Brooks. L’attore texano ha parlato delle ultime ore di James (che con lui lavorò sul set di Law & Order) in un video pubblicato sui social, svelando anche qualche dettaglio particolarmente toccante. "Essere stato lì nei suoi ultimi quattro o cinque giorni, tutto il giorno, e tenergli la mano, pregare con lui, scherzare con lui e dirgli quanto gli voglio bene e cantargli… è stato uno dei più grandi onori della mia vita" ha raccontato.
"Ha affrontato la morte come un re" ha aggiunto Brooks, storico volto del cast di Law & Order, a cui James Van Der Beek prese parte nel 2012. Nel video condiviso su Instagram l’attore ha spiegato come la morte dell’amico debba rappresentare un promemoria per ""vivere la propria vita, fare le cose che ci rendono felici"."Non preoccupatevi delle opinioni degli altri: non conteranno un ca**o" ha dichiarato Brooks, visibilmente scosso dalla scomparsa di James, aggiungendo come notizie del genere ridimensionino tutto il resto: "Tutte quelle cose di cui vi preoccupate in questo momento non conteranno (…) Lo sappiamo tutti, ma a volte abbiamo bisogno che qualcuno ce lo ricordi".
