James Van Der Beek, Zoe Saldana e Steven Spielberg in prima linea: donati 2 milioni di dollari alla famiglia Continua la raccolta fondi a sostegno dei familiari dell’attore: molti volti noti dello spettacolo hanno deciso di contribuire con somme sostanziose.

La recente scomparsa dell’attore James Van Der Beek, a causa della grave malattia contro cui combatteva da tempo, ha sconvolto il mondo dello spettacolo internazionale. Oltre al dolore per la terribile perdita, la famiglia della star di Dawson’s Creek, composta dalla moglie Kimberly e da ben sei figli, si ritrova ora ad affrontare anche importanti problemi economici dopo aver utilizzato tutti i risparmi per le cure di James. Proprio per questo, alcuni amici hanno deciso di aprire una raccolta fondi su GoFundMe a sostegno della famiglia. In poche ore, molti volti noti dello spettacolo si sono messi a disposizione per contribuire alla raccolta, tra questi anche il regista Steven Spielberg e l’attrice Zoe Saldana: scopriamo di più.

James Van Der Beek, raccolta fondi: Steven Spielberg e Zoe Saldana a sostegno della famiglia

"Le spese mediche di James e il lungo percorso di cure hanno prosciugato completamente le risorse economiche della famiglia", si legge nella descrizione della raccolta fondi aperta dopo la scomparsa dell’attore. In poche ore la campagna su GoFundMe è riuscita a raccogliere oltre 2 milioni di dollari a sostegno della famiglia di James, grazie anche al contributo di alcuni importanti volti del cinema internazionale. Il regista Steven Spielberg, idolo del personaggio di Dawson interpretato proprio da James Van Der Beek nella storica serie Dawson’s Creek, ha donato 25mila dollari per dare il proprio supporto.

Al tempo stesso, l’attrice statunitense Zoe Saldana ha deciso di contribuire con una donazione mensile di 2.500 dollari, un sostegno che dunque non terminerà con questa raccolta fondi ma continuerà nel tempo. Oltre a loro, si aggiungono anche il talent manager e investitore Guy Oseary e il regista Jon M. Chu, i quali hanno subito contribuito a sostenere la famiglia donando circa 10mila dollari ciascuno. I soldi raccolti verranno utilizzati dalla famiglia per sostenere le spese della casa e dell’istruzione dei bambini, per avere un po’ di stabilità dopo un periodo molto difficile che ha visto prosciugare tutte le loro risorse economiche e la successiva perdita dell’amato marito e papà.

James Van Der Beek, chi era l’attore

James David Van Der Beek, classe 1977, era un attore statunitense noto a livello mondiale per aver interpretato Dawson Leery nella serie televisiva cult Dawson’s Creek tra il 1998 e il 2003. Sebbene indissolubilmente legato a questo ruolo, Van Der Beek ha avuto una carriera trentennale nel cinema e nella televisione recitando anche in film come Varsity Blues e Le regole dell’attrazione, e in serie come CSI: Cyber, How I Met Your Mother e Pose. Dal 2010 era sposato con Kimberly Brook, con la quale ha avuto sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

