L'ultimo regalo di James Van Der Beek ai fan, l'attore apparirà ancora in TV: la nuova serie girata prima della morte
James Van Der Beek tornerà sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e inedito dopo la sua morte: sarà infatti tra i protagonisti della serie TV Elle
James Van Der Beek ci ha detto addio, ma i ruoli che lo hanno reso celebre in tutto il mondo resteranno per sempre. C’è, tuttavia, una notizia, bella e al contempo toccante, che riguarda l’attore, e che annuncia che presto lo rivedremo sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e mai visto prima.
James Van Der Beek torna sullo schermo dopo la morte in una nuova serie TV
A maggio dello scorso anno, Amazon Prime Video ha infatti annunciato la presenza di James Van Der Beek nella nuova serie TV Elle, prequel del cult La Rivincita delle Bionde. Si tratta di uno show che racconterà le origini di Elle Woods, il personaggio interpretato da Reese Witherspoon, che nella nuova serie ritroviamo negli anni del liceo. L’ex star di Dawson’s Creek è stata scelta per interpretare, in Elle, il personaggio di Dean Wilson, un uomo che ambisce a diventare il nuovo sindaco e che lavora come sovrintendente del distretto scolastico. Quello di Van Der Beek è, dunque, un ruolo ricorrente, a tratti comico, che apparirà in più occasioni nel corso della serie in uscita a luglio di quest’anno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’omaggio di Amazon Prime Video all’attore scomparso
Dopo la notizia della morte dell’attore, Prime Video e Amazon MGM Studios hanno voluto rendergli omaggio, ricordando proprio che Van Der Beek apparirà postumo nella serie prequel di La rivincita delle bionde. "James Van Der Beek ha iniziato la sua carriera come un’amata icona degli adolescenti e da allora il pubblico si è immedesimato nella sua ampiezza e profondità di lavoro.", ha scritto la compagnia, ricordando infine i suoi ultimi ruoli: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con lui come partner creativo in Overcompensating e nel prossimo Elle, dove il suo talento per i tempi comici ha portato a performance memorabili."
Sarà sicuramente toccante per i tanti fan dell’attore ritrovarlo sul piccolo schermo e in un ruolo inedito, che inevitabilmente assumerà i toni di una vera e propria celebrazione.
Potrebbe interessarti anche
La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo
La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...
James Van Der Beek, cos'ha fatto nelle ultime ore: “Ha affrontato la morte come un re”. La rivelazione dell’amico
Rimasto vicino all’attore di Dawson’s Creek fino all’ultimo, l’amico e collega Mehca...
Addio a James Van Der Beek: la lettera di Katie Holmes e lo straziante ricordo del cast di Dawson's Creek
Alcune star di Dawson's Creek, a partire da Katie Holmes, hanno ricordato James Van ...
Quella volta che ricreò un meme iconico della serie e disse addio ai cimeli dal set: quanto raccolse James Van Der Beek
Poco prima di morire, l'attore James Van Der Beek mise all’asta cimeli del suo passa...
Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: il dolore della moglie e la causa della morte a 48 anni
L’attore di che interpretava Dawson Leery nell'iconica serie tv si è spento a 48 ann...
Dawson's Creek, 5 scene iconiche che hanno reso James Van Der Beek indimenticabile
La morte di James Van Der Beek è stata un colpo durissimo per i fan di Dawson's Cree...
James Van Der Beek, chi è la moglie Kimberly Brook: sei figli, cinque aborti e la raccolta fondi per sopravvivere
Chi è Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beek e madre dei loro sei figli, oggi ...
James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek racconta la malattia e fa una richiesta particolare ai fan
L’attore americano, protagonista dell’amatissima serie tv, ha ricevuto la diagnosi d...