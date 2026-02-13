Trova nel Magazine
L'ultimo regalo di James Van Der Beek ai fan, l'attore apparirà ancora in TV: la nuova serie girata prima della morte

James Van Der Beek tornerà sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e inedito dopo la sua morte: sarà infatti tra i protagonisti della serie TV Elle

James Van Der Beek torna in TV in una nuova serie girata prima della sua morte

James Van Der Beek ci ha detto addio, ma i ruoli che lo hanno reso celebre in tutto il mondo resteranno per sempre. C’è, tuttavia, una notizia, bella e al contempo toccante, che riguarda l’attore, e che annuncia che presto lo rivedremo sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e mai visto prima.

James Van Der Beek torna sullo schermo dopo la morte in una nuova serie TV

A maggio dello scorso anno, Amazon Prime Video ha infatti annunciato la presenza di James Van Der Beek nella nuova serie TV Elle, prequel del cult La Rivincita delle Bionde. Si tratta di uno show che racconterà le origini di Elle Woods, il personaggio interpretato da Reese Witherspoon, che nella nuova serie ritroviamo negli anni del liceo. L’ex star di Dawson’s Creek è stata scelta per interpretare, in Elle, il personaggio di Dean Wilson, un uomo che ambisce a diventare il nuovo sindaco e che lavora come sovrintendente del distretto scolastico. Quello di Van Der Beek è, dunque, un ruolo ricorrente, a tratti comico, che apparirà in più occasioni nel corso della serie in uscita a luglio di quest’anno.

L’omaggio di Amazon Prime Video all’attore scomparso

Dopo la notizia della morte dell’attore, Prime Video e Amazon MGM Studios hanno voluto rendergli omaggio, ricordando proprio che Van Der Beek apparirà postumo nella serie prequel di La rivincita delle bionde. "James Van Der Beek ha iniziato la sua carriera come un’amata icona degli adolescenti e da allora il pubblico si è immedesimato nella sua ampiezza e profondità di lavoro.", ha scritto la compagnia, ricordando infine i suoi ultimi ruoli: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con lui come partner creativo in Overcompensating e nel prossimo Elle, dove il suo talento per i tempi comici ha portato a performance memorabili."

Sarà sicuramente toccante per i tanti fan dell’attore ritrovarlo sul piccolo schermo e in un ruolo inedito, che inevitabilmente assumerà i toni di una vera e propria celebrazione.

