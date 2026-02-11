Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: la causa della morte a 48 anni L’attore di che interpretava Dawson Leery nell'iconica serie tv si è spento a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon-retto: il commovente annuncio della moglie.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il mondo della televisione e milioni di fan in tutto il mondo sono sotto shock: James Van Der Beek è morto a 48 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al colon-retto. Il volto indimenticabile di Dawson’s Creek, simbolo di un’intera generazione cresciuta tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, si è spento lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha condiviso con lui emozioni, sogni e frammenti di adolescenza.

Per molti non era soltanto un attore, ma il ragazzo sensibile e idealista di Capeside, quello che parlava di cinema, amore e futuro con uno sguardo pieno di speranza. Con la sua interpretazione di Dawson Leery, Van Der Beek è diventato un’icona della cultura pop, incarnando le inquietudini e le aspirazioni di un’intera generazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

James Van Der Beek è morto a 48 anni, addio a ‘Dawson Leery’

La notizia della morte di James Van Der Beek è stata confermata dalla moglie, Kimberly Van Der Beek, attraverso una dichiarazione ufficiale condivisa sui social.

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia", si legge nel messaggio.

La famiglia ha poi aggiunto: "C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri e al suo amore per l’umanità, ma per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo la perdita di un marito, padre, figlio, fratello e amico straordinario".

In poche ore, il web è stato travolto da messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e fan, che hanno voluto rendere omaggio all’attore ricordandone il talento, la sensibilità e l’umanità.

James Van Der Beek, la causa della morte e la battaglia contro il cancro

James Van Der Beek combatteva da tempo contro una grave malattia, un cancro al colon-retto, diagnosi resa pubblica nel 2024 dopo un periodo in cui aveva scelto di affrontare la malattia lontano dai riflettori.

L’attore confessò di essere stato costretto a rendere pubblica la sua malattia dopo aver appreso che "la notizia sarebbe stata pubblicata su un tabloid".

"Finora ho affrontato la situazione in privato, seguendo le cure e prendendomi cura della mia salute generale con maggiore attenzione che mai. Sono in un buon momento e mi sento forte. È stata una bella iniziazione, e vi racconterò di più quando sarò pronto."

In una delle sue interviste più toccanti aveva raccontato:

"È stato un viaggio più lungo e difficile di quanto immaginassi. Ci sono momenti di forza e momenti di paura, ma ogni giorno è un dono".

Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. Nonostante le cure e i trattamenti sperimentali a cui aveva deciso di sottoporsi con con determinazione, la malattia ha avuto un esito fatale. L’attore si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Qualche mese fa, proprio per pagare i conti di cure mediche avanzare, ha attraversato un periodo di difficoltà economica. James ha messo all’asta le scarpe da calcio e il cappello del suo personaggio Jonathon "Mox" Moxon. Vendeva anche cimeli della serie di successo "Dawson’s Creek" , tra cui i vestiti e l’arredamento della camera da letto del suo personaggio Dawson Leery.

La carriera: da Dawson’s Creek al successo internazionale

Nato l’8 marzo 1977 nel Connecticut, James Van Der Beek ha raggiunto la fama mondiale nel 1998 grazie al ruolo da protagonista in Dawson’s Creek, serie che lo ha consacrato come uno dei volti più riconoscibili della televisione americana.

Per sei stagioni ha interpretato Dawson Leery, diventando il simbolo della generazione teen di fine anni ’90. Il successo della serie lo ha proiettato immediatamente nell’olimpo delle giovani star di Hollywood.

Parallelamente ha recitato nel film cult Varsity Blues (1999), dimostrando di poter affrontare ruoli più maturi e intensi. Negli anni successivi ha costruito una carriera solida e variegata, partecipando a produzioni come:

Le regole dell’attrazione

CSI: Cyber

How I Met Your Mother

Don’t Trust the B—- in Apartment 23

Proprio in quest’ultima serie aveva mostrato una brillante autoironia, interpretando una versione caricaturale di sé stesso e dimostrando grande versatilità tra dramma e commedia.

Vita privata: la famiglia al centro di tutto

Se la carriera lo aveva reso celebre, è nella vita privata che James Van Der Beek aveva trovato la sua dimensione più autentica.

Dal 2010 era sposato con Kimberly Van Der Beek, con cui ha avuto sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Negli ultimi anni aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate dalla famiglia, tra gravidanze complicate e problemi di salute, raccontando sempre con sincerità il valore dell’amore e della resilienza.

In un’intervista aveva dichiarato: "Ogni figlio ha cambiato la mia prospettiva. La famiglia è tutto. È ciò che conta davvero quando il resto si ferma".

Potrebbe interessarti anche