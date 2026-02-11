Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: la causa della morte a 48 anni
L’attore di che interpretava Dawson Leery nell'iconica serie tv si è spento a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon-retto: il commovente annuncio della moglie.
Il mondo della televisione e milioni di fan in tutto il mondo sono sotto shock: James Van Der Beek è morto a 48 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al colon-retto. Il volto indimenticabile di Dawson’s Creek, simbolo di un’intera generazione cresciuta tra la fine degli anni ’90 e i primi Duemila, si è spento lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha condiviso con lui emozioni, sogni e frammenti di adolescenza.
Per molti non era soltanto un attore, ma il ragazzo sensibile e idealista di Capeside, quello che parlava di cinema, amore e futuro con uno sguardo pieno di speranza. Con la sua interpretazione di Dawson Leery, Van Der Beek è diventato un’icona della cultura pop, incarnando le inquietudini e le aspirazioni di un’intera generazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
James Van Der Beek è morto a 48 anni, addio a ‘Dawson Leery’
La notizia della morte di James Van Der Beek è stata confermata dalla moglie, Kimberly Van Der Beek, attraverso una dichiarazione ufficiale condivisa sui social.
"Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia", si legge nel messaggio.
La famiglia ha poi aggiunto: "C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri e al suo amore per l’umanità, ma per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo la perdita di un marito, padre, figlio, fratello e amico straordinario".
In poche ore, il web è stato travolto da messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e fan, che hanno voluto rendere omaggio all’attore ricordandone il talento, la sensibilità e l’umanità.
James Van Der Beek, la causa della morte e la battaglia contro il cancro
James Van Der Beek combatteva da tempo contro una grave malattia, un cancro al colon-retto, diagnosi resa pubblica nel 2024 dopo un periodo in cui aveva scelto di affrontare la malattia lontano dai riflettori.
L’attore confessò di essere stato costretto a rendere pubblica la sua malattia dopo aver appreso che "la notizia sarebbe stata pubblicata su un tabloid".
"Finora ho affrontato la situazione in privato, seguendo le cure e prendendomi cura della mia salute generale con maggiore attenzione che mai. Sono in un buon momento e mi sento forte. È stata una bella iniziazione, e vi racconterò di più quando sarò pronto."
In una delle sue interviste più toccanti aveva raccontato:
"È stato un viaggio più lungo e difficile di quanto immaginassi. Ci sono momenti di forza e momenti di paura, ma ogni giorno è un dono".
Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. Nonostante le cure e i trattamenti sperimentali a cui aveva deciso di sottoporsi con con determinazione, la malattia ha avuto un esito fatale. L’attore si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Qualche mese fa, proprio per pagare i conti di cure mediche avanzare, ha attraversato un periodo di difficoltà economica. James ha messo all’asta le scarpe da calcio e il cappello del suo personaggio Jonathon "Mox" Moxon. Vendeva anche cimeli della serie di successo "Dawson’s Creek" , tra cui i vestiti e l’arredamento della camera da letto del suo personaggio Dawson Leery.
La carriera: da Dawson’s Creek al successo internazionale
Nato l’8 marzo 1977 nel Connecticut, James Van Der Beek ha raggiunto la fama mondiale nel 1998 grazie al ruolo da protagonista in Dawson’s Creek, serie che lo ha consacrato come uno dei volti più riconoscibili della televisione americana.
Per sei stagioni ha interpretato Dawson Leery, diventando il simbolo della generazione teen di fine anni ’90. Il successo della serie lo ha proiettato immediatamente nell’olimpo delle giovani star di Hollywood.
Parallelamente ha recitato nel film cult Varsity Blues (1999), dimostrando di poter affrontare ruoli più maturi e intensi. Negli anni successivi ha costruito una carriera solida e variegata, partecipando a produzioni come:
- Le regole dell’attrazione
- CSI: Cyber
- How I Met Your Mother
- Don’t Trust the B—- in Apartment 23
Proprio in quest’ultima serie aveva mostrato una brillante autoironia, interpretando una versione caricaturale di sé stesso e dimostrando grande versatilità tra dramma e commedia.
Vita privata: la famiglia al centro di tutto
Se la carriera lo aveva reso celebre, è nella vita privata che James Van Der Beek aveva trovato la sua dimensione più autentica.
Dal 2010 era sposato con Kimberly Van Der Beek, con cui ha avuto sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Negli ultimi anni aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate dalla famiglia, tra gravidanze complicate e problemi di salute, raccontando sempre con sincerità il valore dell’amore e della resilienza.
In un’intervista aveva dichiarato: "Ogni figlio ha cambiato la mia prospettiva. La famiglia è tutto. È ciò che conta davvero quando il resto si ferma".
Potrebbe interessarti anche
James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek racconta la malattia e fa una richiesta particolare ai fan
L’attore americano, protagonista dell’amatissima serie tv, ha ricevuto la diagnosi d...
Dawson's Creek in streaming: dove (ri)vedere gratis la serie più seguita degli anni '90
Il servizio di streaming gratuito di Mediaset renderà presto disponibile una serie a...
Dawson’s Creek torna a vivere: il cast storico in scena a New York per una reunion emozionante (e speciale)
James Van Der Beek, Katie Holmes e Michelle Williams di nuovo insieme sul palco a Ne...
La rivincita delle bionde avrà una serie: Amazon Prime Video riporta Elle Woods agli anni del liceo
La rivincita delle bionde sta per tornare con un nuovo capitolo che racconterà gli a...
Joey Potter e Peace Witter di nuovo insieme dopo Dawson's Creek: Katie Holmes ritrova Joshua Jackson in Happy Hours
Vent'anni dopo Dawson's Creek, Katie Holmes e Joshua Jackson si ritrovano sul set: u...
Joshua Jackson guarda al passato su HBO Max: How To Survive Without Me riaccende la magia di Dawson’s Creek
Un nuovo personaggio e un sodalizio storico che si ricompone: Joshua Jackson torna p...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 22 al 28 dicembre
Ecco le serie tv più amate sulle principali piattaforme streaming durante la magica ...
Roberto Benigni, stasera in TV il suo gioiello (quasi) dimenticato: un film davvero commovente
I film in onda in Tv oggi 27 dicembre: da Pinocchio di Roberto Benigni (rivalutato d...