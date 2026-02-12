Addio a James Van Der Beek: lo straziante ricordo del cast di Dawson's Creek e la lettera di Katie Holmes
Alcune star di Dawson's Creek, a partire da Katie Holmes, hanno ricordato James Van Der Beek con parole toccanti in alcuni post pubblicati sui social
Dopo una lunga battaglia contro il cancro, James Van Der Beek si è spento all’età di 48 anni. L’attore, celebre in tutto il mondo grazie al suo iconico ruolo nella serie Dawson’s Creek, ha segnato una generazione, al punto da rimanere nel cuore di tantissimo anche a distanza di decenni. Motivo per il quale la sua morte è stata un colpo durissimo per molti, a partire da chi ha condiviso con lui il set.
Lo straziante addio di Katie Holmes a James Van Der Beek
Tra gli addii all’attore più toccanti ci sono proprio quelli del cast di Dawson’s Creek, a partire dall’attrice che è stata, nella serie, il suo grande amore Joey: Katie Holmes. Su Instagram, ha infatti pubblicato la foto di una lunga lettera, scritta di suo pugno, nella quale ha ricordato alcuni momenti vissuti col collega. Holmes ha definito il suo "il viaggio di un eroe", fatto di "Coraggio. Compassione. Altruismo. Forza. Un apprezzamento per la vita e l’azione intrapresa per viverla con l’integrità che la vita è arte – creare un bellissimo matrimonio, sei figli amorevoli". Holmes si è dunque detta "così grata di aver condiviso un pezzo del percorso di James.", inviando un pensiero alla moglie dell’attore e ricordando a tutti che James "È amatissimo."
Il cast di Dawson’s Creek omaggia l’attore scomparso
Katie Holmes non è l’unica star di Dawson’s Creek ad aver ricordato pubblicamente James Van Der Beek. Oltre al profilo ufficiale della serie, che lo ha celebrato con una foto in cui lo si vede sorridente ai tempi dello show, anche Mary-Margaret Humes, che nella serie interpretava la mamma di Dawson, ha espresso parole ricche di dolore per questa perdita. "James, mio caro guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza silenziosa e una dignità così grandi. Ti amerò e ammirerò sempre per questo.", si legge nel lungo addio dell’attrice.
A ricordare l’attore scomparso è stata anche Busy Philipps, che nelle stagioni 5 e 6 di Dawson’s Creek è stata Audrey Liddell. "Il mio cuore è profondamente addolorato per tutti noi oggi… per ogni persona che conosceva James e lo amava… Ma sono profondamente addolorata soprattutto per la sua incredibile moglie Kimberly e i loro sei magici figli", ha scritto l’attrice, dicendosi infine profondamente triste per la perdita, "Era mio amico e gli volevo bene e sono così grata per la nostra amicizia in tutti questi anni".
