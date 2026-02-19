Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

James Van Der Beek è il cattivo nel suo film postumo: trama, cast e trailer di una storia inquietante

The Gates, il film postumo di James Van Der Beek, arriverà nei cinema statunitensi il 13 marzo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

James Van Der Beek, quella volta in cui ricreò un meme iconico della serie Dawson's Creek
Mediaset Infinity

La dipartita di James Van Der Beek ha scosso non solo chi lo conosceva e i suoi fan, ma anche buona parte degli spettatori che magari lo conosceva di vista per le sue numerose partecipazioni televisive o lo ricordava solo per Dawson’s Creek: la sua storia e le sue videoconfessioni hanno sinceramente commosso l’opinione pubblica, ma non saranno l’ultima cosa che l’attore americano elargirà al suo pubblico. Tra meno di un mese arriverà difatti nelle sale statunitensi The Gates, un thriller diretto da John Burr (noto per "Legend of the Muse") in cui Van Der Beek interpreta Jacob, un pastore di anime descritto come sinistro e pericoloso.

The gates: il film postumo di James Van Der Beek

Potete visionare il trailer qui: nel cast della pellicola figurano anche Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers e Brad Leland. Il progetto è stato sviluppato dallo stesso Burr a partire da una sua sceneggiatura; tra i produttori sono indicati Gary Glushon, Ross Kohn e Nancy Leopardi.
La storia segue tre amici che, attraversando in auto una "gated community" tipicamente americana, assistono a un omicidio. Da quel momento diventano un bersaglio: a dar loro la caccia è proprio il pastore Jacob, e i tre si ritrovano costretti a fronteggiare sia lui sia un quartiere di residenti che appare tutt’altro che accogliente. Nel trailer, il personaggio di Van Der Beek parla come un leader che si sente investito di una missione: "Sono stato chiamato a guidare questa comunità, e quei ragazzi cercano di distruggerci. Trovateli, e che sia fatta la volontà di Dio."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il lutto

Ricordiamo che James Van Der Beek è deceduto lo scorso mercoledì 11 febbraio. Protagonista della serie teen e fenomeno degli anni Novanta Dawson’s Creek (ma visto anche in Law & Order, Criminal Minds, How I Met Your Mother e tante altre serie, così come al cinema ne Le regole dell’attrazione), l’attore americano si è spento ad Austin, in Texas, all’età di 48 anni. Da più di due anni James lottava contro un tumore al colon retto, come rivelato nell’autunno del 2024. Nei suoi ultimi giorni Van Der Beek è stato ovviamente circondato dall’affetto della sua famiglia, ma non solo.

Potrebbe interessarti anche

James Van Der Beek

James Van Der Beek, cos'ha fatto nelle ultime ore: “Ha affrontato la morte come un re”. La rivelazione dell’amico

Rimasto vicino all’attore di Dawson’s Creek fino all’ultimo, l’amico e collega Mehca...
James Van Der Beek, quella volta in cui ricreò un meme iconico della serie Dawson's Creek

Quella volta che ricreò un meme iconico della serie e disse addio ai cimeli dal set: quanto raccolse James Van Der Beek

Poco prima di morire, l'attore James Van Der Beek mise all’asta cimeli del suo passa...
James Van Der Beek morto

Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek: il dolore della moglie e la causa della morte a 48 anni

L’attore di che interpretava Dawson Leery nell'iconica serie tv si è spento a 48 ann...
James Van Der Beek - Zoe Saldana - Steven Spielberg

James Van Der Beek, Zoe Saldana e Steven Spielberg in prima linea: donati 2 milioni di dollari alla famiglia

Continua la raccolta fondi a sostegno dei familiari dell’attore: molti volti noti de...
James Van Der Beek torna in TV in una nuova serie girata prima della sua morte

L'ultimo regalo di James Van Der Beek ai fan, l'attore apparirà ancora in TV: la nuova serie girata prima della morte

James Van Der Beek tornerà sul piccolo schermo in un ruolo nuovo e inedito dopo la s...
Dawson's Creek, lo straziante addio di Katie Holmes e cast a James Van Der Beek

Addio a James Van Der Beek: la lettera di Katie Holmes e lo straziante ricordo del cast di Dawson's Creek

Alcune star di Dawson's Creek, a partire da Katie Holmes, hanno ricordato James Van ...
Dawson's Creek, 5 scene iconiche che hanno reso James Van Der Beek indimenticabile

Dawson's Creek, 5 scene iconiche che hanno reso James Van Der Beek indimenticabile

La morte di James Van Der Beek è stata un colpo durissimo per i fan di Dawson's Cree...
James Van Der Beek chi è moglie Kimberly Brook

James Van Der Beek, chi è la moglie Kimberly Brook: sei figli, cinque aborti e la raccolta fondi per sopravvivere

Chi è Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beek e madre dei loro sei figli, oggi ...
Su Mediaset Infinity torna per Natale dowson's Creek in streaming, regalo migliore non c'era

Dawson's Creek in streaming: dove (ri)vedere gratis la serie più seguita degli anni '90

Il servizio di streaming gratuito di Mediaset renderà presto disponibile una serie a...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Franco Nero

Franco Nero
Joshua Jackson

Joshua Jackson
Noah Schnapp

Noah Schnapp

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963