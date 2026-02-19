James Van Der Beek è il cattivo nel suo film postumo: trama, cast e trailer di una storia inquietante
The Gates, il film postumo di James Van Der Beek, arriverà nei cinema statunitensi il 13 marzo
La dipartita di James Van Der Beek ha scosso non solo chi lo conosceva e i suoi fan, ma anche buona parte degli spettatori che magari lo conosceva di vista per le sue numerose partecipazioni televisive o lo ricordava solo per Dawson’s Creek: la sua storia e le sue videoconfessioni hanno sinceramente commosso l’opinione pubblica, ma non saranno l’ultima cosa che l’attore americano elargirà al suo pubblico. Tra meno di un mese arriverà difatti nelle sale statunitensi The Gates, un thriller diretto da John Burr (noto per "Legend of the Muse") in cui Van Der Beek interpreta Jacob, un pastore di anime descritto come sinistro e pericoloso.
The gates: il film postumo di James Van Der Beek
Potete visionare il trailer qui: nel cast della pellicola figurano anche Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers e Brad Leland. Il progetto è stato sviluppato dallo stesso Burr a partire da una sua sceneggiatura; tra i produttori sono indicati Gary Glushon, Ross Kohn e Nancy Leopardi.
La storia segue tre amici che, attraversando in auto una "gated community" tipicamente americana, assistono a un omicidio. Da quel momento diventano un bersaglio: a dar loro la caccia è proprio il pastore Jacob, e i tre si ritrovano costretti a fronteggiare sia lui sia un quartiere di residenti che appare tutt’altro che accogliente. Nel trailer, il personaggio di Van Der Beek parla come un leader che si sente investito di una missione: "Sono stato chiamato a guidare questa comunità, e quei ragazzi cercano di distruggerci. Trovateli, e che sia fatta la volontà di Dio."
Il lutto
Ricordiamo che James Van Der Beek è deceduto lo scorso mercoledì 11 febbraio. Protagonista della serie teen e fenomeno degli anni Novanta Dawson’s Creek (ma visto anche in Law & Order, Criminal Minds, How I Met Your Mother e tante altre serie, così come al cinema ne Le regole dell’attrazione), l’attore americano si è spento ad Austin, in Texas, all’età di 48 anni. Da più di due anni James lottava contro un tumore al colon retto, come rivelato nell’autunno del 2024. Nei suoi ultimi giorni Van Der Beek è stato ovviamente circondato dall’affetto della sua famiglia, ma non solo.
