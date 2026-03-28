Addio a James Tolkan, morto a 94 anni l'attore di Ritorno al futuro: la causa della morte Il mondo del cinema piange James Tolkan: l'uomo che redarguiva i "fannulloni" in Ritorno al futuro muore all'età di 94 anni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

James Tolkan, l’attore che ha dato il volto all’inflessibile preside "nemico dei fannulloni buoni a nulla" nella saga di Ritorno al futuro e al severo comandante Stinger in Top Gun, è morto giovedì a Saranac Lake, nello stato di New York. Aveva 94 anni. La notizia è stata confermata dal sito ufficiale di Ritorno al futuro, specificando che l’attore si è spento serenamente, pur senza indicare una causa specifica del decesso. Nato nel 1931 nel Michigan, Tolkan ha servito nella Marina degli Stati Uniti durante la guerra di Corea prima di intraprendere la carriera recitativa che lo ha visto protagonista per oltre mezzo secolo tra Broadway, televisione e grande schermo.

Gli esordi e la collaborazione con i grandi registi

Dopo aver studiato recitazione a New York, Tolkan ha calcato i palcoscenici teatrali apparendo in nove spettacoli di Broadway, tra cui la produzione originale di Glengarry Glen Ross. Al cinema, la sua carriera decolla negli anni Settanta con ruoli in pellicole di rilievo come Serpico di Sidney Lumet, al fianco di Al Pacino, e la satira Amore e guerra diretta da Woody Allen, dove interpretò il doppio ruolo di Napoleone e di un suo sosia. Nel 1979 prese parte anche al celebre film dell’orrore Amityville Horror nel ruolo di un medico legale, consolidando la sua fama di caratterista versatile e dalla presenza scenica autoritaria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli anni Ottanta e il mitico Mr. Strickland

Il 1985 segna l’anno della svolta definitiva con l’uscita di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel ruolo del vicepreside Gerald Strickland, Tolkan divenne un’icona pop grazie al suo disprezzo per i "fannulloni buoni a nulla" (da lui denominati "slackers" in lingua originale), etichetta che affibbiò prima a George McFly e poi a suo figlio Marty, interpretato da Michael J. Fox. L’attore tornò a interpretare il personaggio nel sequel Ritorno al futuro – Parte II del 1989 e vestì i panni di un antenato dello sceriffo Strickland nel western Ritorno al futuro – Parte III nel 1990, presenziando così in una delle trilogie più amate della storia del cinema mondiale.

Da Top Gun alla tv: una carriera inarrestabile

Parallelamente al successo con Zemeckis, Tolkan lasciò il segno nel blockbuster del 1986 Top Gun. Nei panni di Tom Stinger Jardian, il comandante del gruppo aereo della portaerei USS Enterprise, fu lui a redarguire inizialmente Maverick (Tom Cruise) e Goose prima di affidare loro la missione finale. La sua voce roca e il suo sguardo severo lo resero perfetto per ruoli di autorità anche in altri film di successo del periodo come WarGames – Giochi di guerra, I dominatori dell’universo e Dick Tracy di Warren Beatty, dove interpretò il personaggio di Numbers. In televisione fu protagonista di serie come Cobra e Il commissario Ragland, oltre ad apparire come ospite in cult come Miami Vice e Willy, il principe di Bel-Air.

James Tolkan si era ritirato dalle scene dopo le ultime apparizioni nel film TV Phil Spector del 2013 e nel western Bone Tomahawk del 2015. Lascia la moglie Parmele, con cui era sposato da 54 anni, e tre nipoti. La famiglia ha chiesto che eventuali donazioni in sua memoria siano devolute a rifugi per animali locali o associazioni di soccorso, onorando la sua nota sensibilità verso questa causa.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche