Morto James Handy, l'attore di Top Gun ucciso a coltellate: arrestato il figlio della compagna
L'attore 81enne è stato ritrovato in giardino con una grave ferita da arma da taglio dopo un'inquietante telefonata arrivata alla polizia
È una notizia drammatica quella che oggi colpisce il mondo del cinema: James Handy è morto. L’attore, che aveva 81 anni ed era famoso per aver recitato in film come Jumanji e Top Gun: Maverick, è deceduto dopo essere stato accoltellato nella sua casa di Los Angeles.
La polizia ha subito arrestato un uomo di 44 anni, Michael Gledhill, che è il figlio della compagna dell’attore. Secondo gli agenti, si sarebbe trattato di un litigio in famiglia finito male.
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James Handy è morto: l’agghiacciante telefonata alla polizia e il ritrovamento in giardino
Mercoledì mattina la polizia ha ricevuto una chiamata inquietante e la persona al telefono, presumibilmente l’aggressore, avrebbe detto: "Sono il Figlio dell’Uomo, ho appena ucciso l’Uomo del Peccato". Una frase con forti riferimenti religiosi, che ora gli investigatori stanno cercando di decifrare per capire il motivo di tanta violenza. Quando gli agenti sono arrivati a casa di Handy, lo hanno trovato a terra in giardino. Era svenuto e aveva una ferita da taglio sul petto. Lo hanno portato di corsa in ospedale, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
I ruoli più celebri di James Handy
Anche se non sempre lo abbiamo visto nel ruolo del protagonista, James Handy era uno di quegli attori che si riconoscono al volo sul piccolo e grande schermo. Ha lavorato per tantissimi anni a Hollywood e in moltissime serie TV famose, come NCIS e Cold Case. Tra i suoi ruoli più amati ci sono sicuramente due: il disinfestatore Carl Bentley nel film Jumanji con Robin Williams e Jimmy il barista nel recente Top Gun: Maverick con Tom Cruise.
Intanto, la polizia sta ancora indagando per capire cosa sia successo di preciso in quella casa. Di sicuro c’è solo che il cinema perde un bravissimo attore che, con i suoi piccoli ruoli, ci ha tenuto compagnia per generazioni.
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