Manca pochissimo all’uscita di Avatar 3 – Fuoco e Cenere (nelle sale cinematografiche italiani da domani, 17 dicembre 2025), ma James Cameron ha già un motivo particolare e importante per essere felice. Nelle scorse ore, la rivista Forbes, ha reso noto che il famoso regista è ufficialmente un miliardario. Una cosa quasi ‘scontata’ visti gli incassi da capogiro di alcuni suoi celebri film ma, approfondiremo tutto nei prossimi paragrafi.

James Cameron entra nella ristretta cerchia dei miliardari: il patrimonio da capogiro

Il 17 dicembre 2025 arriverà nelle sale Avatar 3 – Fuoco e Cenere, ma James Cameron ha già un motivo per festeggiare. A quanto pare, il regista è entrato nella ristretta cerchia dei miliardari, secondo Forbes. I suoi film, da Terminator (in streaming su Netflix, Prime Video e Apple TV, e Aliens (Disney+, Prime Video, Apple TV) fino a Titanic (in streaming su Disney+, Apple TV, Prime Video) e ai primi due capitoli di Avatar, hanno incassato complessivamente quasi 9 miliardi di dollari al botteghino globale, e la sua quota costituisce la maggior parte del patrimonio netto stimato in 1,1 miliardi. Riguardo ai sequel di Avatar, Cameron ha raccontato: "Stavamo lavorando su tre sceneggiature e poi sono diventate quattro. In realtà ho ricevuto parecchie resistenze dallo studio. Ma ho ribattuto ‘Aspettate un attimo. Quale parte della vostra possibilità di guadagnare 2 miliardi di dollari è in discussione qui?’"

Sulla scelta di continuare a usare 3D e high frame rate, ha dichiarato: "Penso che 2,3 miliardi di dollari dimostrino che potresti sbagliarti. Beh, questa è l’argomentazione dell’autorità. Ma l’argomentazione dell’arte è: mi piace, ed è il mio film". Con gli incassi da record di Avatar (2,9 miliardi, lo trovate in streaming su Disney+, Prime Video, Apple TV) e Avatar 2: La Via dell’Acqua (2,1 miliardi, in streaming su Disney+, Prime Video, Apple TV), il terzo capitolo dovrebbe generare circa 1,1 miliardi, consolidando Cameron tra i registi più ricchi del mondo insieme a George Lucas, Steven Spielberg e Peter Jackson.

Avatar 3 – Fuoco e Cenere, la trama del terzo capitolo della saga

Poiché siamo proprio in tema, vediamo cosa ci aspetta in Avatar 3 – Fuoco e Cenere. Dopo la guerra contro la RDA, Jake Sully, Neytiri e i loro figli vivono ancora tra i Metkayina, ma la serenità è spezzata dal dolore per la morte di Neteyam. Spider, umano cresciuto tra i Na’vi e parte della famiglia, resta però il figlio del colonnello Quaritch, il cui avatar è tornato operativo e continua a dare la caccia a Jake per conto della RDA, mostrando al tempo stesso un legame ambiguo con il ragazzo. Per proteggere la propria famiglia, Spider e il clan acquatico, Jake decide di fuggire di nuovo, ma il viaggio lo porta a scontrarsi con i Mangkwan, il crudele clan del fuoco guidato da Varang, una Na’vi capace di controllare le fiamme e priva di scrupoli. Pandora si trova così davanti a una scelta drammatica: cedere alla violenza o resistere in nome di Eywa e di una speranza sempre più fragile.

