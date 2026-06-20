Addio a James Burrows, è morto il regista di Friends e Will & Grace: era una vera leggenda delle sit-com Il prolifico regista televisivo, noto per la sua grande abilità nel mondo della sitcom, è morto all'età di 85 anni

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se abbiamo passato serate intere a ridere davanti a serie tv come Will & Grace, Friends o The Big Bang Theory, lo dobbiamo a un uomo che di mestiere faceva girare i meccanismi della comicità con grande abilità. James Burrows, uno dei registi televisivi più importanti e premiati di sempre (ha vinto ben 11 Emmy), è morto all’età di 85 anni, un triste annuncio arrivato dalla famiglia, che ha tenuto a precisare che il regista se n’è andato serenamente, circondato dai suoi cari.

Morto James Burrows: perché il regista era una leggenda sul set

Attraverso i canali ufficiali, la famiglia ha voluto dirgli addio con parole toccanti e di grande stima: "Vogliamo ricordare la vita straordinaria e tutto quello che ci lascia James ‘Jimmy’ Burrows. Per più di cinquant’anni è stato un punto di riferimento, un maestro e una mente creativa eccezionale. Ha aiutato a crescere tantissimi comici e ha regalato una felicità immensa al pubblico di tutto il mondo."

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A Hollywood, Burrows era una leggenda non solo per i risultati, ma per il modo in cui lavorava. Era noto per la capacità di mettere gli attori a proprio agio e per non essere uno di quei registi che imponevano la propria visione, una caratteristica che aveva ereditato da suo padre Abe, famoso autore di teatro. Nel 2016 raccontava: "Non mi è mai piaciuto fare il dittatore sul set. Non inizio le prove avendo già deciso dove devono stare gli attori. Preferisco sedermi con loro, parlare dei personaggi e fare in modo che si crei un bel feeling nel gruppo." Per unire il cast, organizzava spesso feste e pranzi. Addirittura, prima che iniziasse la prima stagione di Friends, decise di portare tutti i sei attori protagonisti in viaggio a Las Vegas proprio per farli diventare amici.

Il re degli episodi pilota

Nel mondo della televisione c’era una regola non scritta: se dovevi girare la prima puntata di una commedia (il cosiddetto "episodio pilota") e volevi che diventasse un successo, dovevi chiamare lui. Burrows ha battezzato l’inizio di oltre 50 serie famosissime, tra cui: Frasier, Taxi, Due uomini e mezzo, Mike & Molly e 2 Broke Girls.

Oltre a lanciare le serie degli altri, Burrows ha anche firmato dei veri e propri pezzi di storia della TV. È stato il co-creatore di Cheers (la storica sitcom di cui ha diretto quasi tutti i 278 episodi) ed è stato la colonna portante di Will & Grace. Di quest’ultima ha curato la produzione esecutiva e ha diretto ogni singola puntata delle otto stagioni storiche. Quando lo show è tornato in TV nel 2017, dopo ben 11 anni di stop, Burrows era di nuovo lì, dietro la macchina da presa, pronto a far ridere ancora una volta il suo pubblico.

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