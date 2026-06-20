Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Addio a James Burrows, è morto il regista di Friends e Will & Grace: era una vera leggenda delle sit-com

Il prolifico regista televisivo, noto per la sua grande abilità nel mondo della sitcom, è morto all'età di 85 anni

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

James Burrows è morto: addio al regista di Friends e Will &amp; Grace e leggenda della sitcom americana
IPA

Se abbiamo passato serate intere a ridere davanti a serie tv come Will & Grace, Friends o The Big Bang Theory, lo dobbiamo a un uomo che di mestiere faceva girare i meccanismi della comicità con grande abilità. James Burrows, uno dei registi televisivi più importanti e premiati di sempre (ha vinto ben 11 Emmy), è morto all’età di 85 anni, un triste annuncio arrivato dalla famiglia, che ha tenuto a precisare che il regista se n’è andato serenamente, circondato dai suoi cari.

Morto James Burrows: perché il regista era una leggenda sul set

Attraverso i canali ufficiali, la famiglia ha voluto dirgli addio con parole toccanti e di grande stima: "Vogliamo ricordare la vita straordinaria e tutto quello che ci lascia James ‘Jimmy’ Burrows. Per più di cinquant’anni è stato un punto di riferimento, un maestro e una mente creativa eccezionale. Ha aiutato a crescere tantissimi comici e ha regalato una felicità immensa al pubblico di tutto il mondo."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A Hollywood, Burrows era una leggenda non solo per i risultati, ma per il modo in cui lavorava. Era noto per la capacità di mettere gli attori a proprio agio e per non essere uno di quei registi che imponevano la propria visione, una caratteristica che aveva ereditato da suo padre Abe, famoso autore di teatro. Nel 2016 raccontava: "Non mi è mai piaciuto fare il dittatore sul set. Non inizio le prove avendo già deciso dove devono stare gli attori. Preferisco sedermi con loro, parlare dei personaggi e fare in modo che si crei un bel feeling nel gruppo." Per unire il cast, organizzava spesso feste e pranzi. Addirittura, prima che iniziasse la prima stagione di Friends, decise di portare tutti i sei attori protagonisti in viaggio a Las Vegas proprio per farli diventare amici.

Il re degli episodi pilota

Nel mondo della televisione c’era una regola non scritta: se dovevi girare la prima puntata di una commedia (il cosiddetto "episodio pilota") e volevi che diventasse un successo, dovevi chiamare lui. Burrows ha battezzato l’inizio di oltre 50 serie famosissime, tra cui: Frasier, Taxi, Due uomini e mezzo, Mike & Molly e 2 Broke Girls.

Oltre a lanciare le serie degli altri, Burrows ha anche firmato dei veri e propri pezzi di storia della TV. È stato il co-creatore di Cheers (la storica sitcom di cui ha diretto quasi tutti i 278 episodi) ed è stato la colonna portante di Will & Grace. Di quest’ultima ha curato la produzione esecutiva e ha diretto ogni singola puntata delle otto stagioni storiche. Quando lo show è tornato in TV nel 2017, dopo ben 11 anni di stop, Burrows era di nuovo lì, dietro la macchina da presa, pronto a far ridere ancora una volta il suo pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Moriarty, in arrivo una serie tv sul nemico di Sherlock Holmes, James Moriarty

Moriarty, il genio del crimine ha un segreto: la storia di Sherlock Holmes sarà solo un ricordo

L'universo di Sherlock Holmes si espande e regala un colpo di scena atteso da anni: ...
Un giovane Brad Pitt, protagonista di vento di passioni

I film in TV stasera: dal thriller di 'Dangerous waters' al romanticismo di 'Vento di passioni'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 15 giugno 2026: dal thri...
Nicola Porro condiuce Quarto Grado

Stasera in tv: Porro all’attacco su Rete 4, Megan Montaner guida la fiction di Canale 5

Cosa vedere oggi in prima serata: azione con Kraven su Sky Cinema 1 e commedia roman...
Clint Eastwood

I film in onda in TV: l'azione con 'Invasion - Sotto Attacco' o 'Gran Torino' con Clint Eastwood?

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 5 giugno 2026: dall’adr...
Andiamo a quel paese

I film in onda in TV stasera, sabato 20 giugno: dal cult con Rocco Papaleo e Vinicio Marchioni, al film di Ficarra e Picone

Dall’avventura ecologica di Sulle ali dell’avventura su Italia 1 al cult Scoprendo F...
Pierfrancesco Favino in 'Comandante'

I film in onda in TV stasera: Pierfrancesco Favino è 'Comandante', Margot Robbie incontra Tarzan

Dall'epica storia di Comandante su Rai 1 all'avventura di The legend of Tarzan su 20...
Anne Schedeen, morta attrice serie Alf: la causa della morte

È morta Anne Schedeen, attrice di ‘Kate’ nella serie cult Alf: la causa della morte e quel segreto custodito

Anne Schedeen, l'attrice che interpretava Kate Tanner nella sitcom cult degli anni '...
James Handy morto, l'attore di Top Gun ucciso a coltellate: arrestato il figlio della compagna

Morto James Handy, l'attore di Top Gun ucciso a coltellate: arrestato il figlio della compagna

L'attore 81enne è stato ritrovato in giardino con una grave ferita da arma da taglio...
Il film cult Romanzo Criminale

I film in onda in TV stasera: 007 con Spectre o il cult Romanzo Criminale?

Dall’intenso Un futuro aprile su Rai 1 all’azione di Spectre su TV8, passando per il...

Systab

Crepe nei muri?

Distinguere tra un difetto superficiale e un segnale strutturale

LEGGI

Personaggi

Valeria Angione

Valeria Angione
Stefano Musazzi

Stefano Musazzi
Oliver Tree

Oliver Tree
Mary De Gennaro

Mary De Gennaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963