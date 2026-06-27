James Bond, solo tre nomi (da urlo) sono ancora in lizza per interpretare la spia inglese: c'è anche una star di Cime Tempestose Ultimissimi giri di casting per il prossimo 007, con Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson ancora in lizza per il posto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dare un volto a James Bond è storicamente una cosa molto complessa e delicata. La spia inglese più famosa del mondo del cinema è un’istituzione tra i fan e quindi scegliere l’attore giusto richiede tempo e un’attentissima selezione, per evitare di alzare polveroni. Dopo l’addio di Daniel Craig, comparso nei panni di 007 per l’ultima volta in No Time To Die del 2021, e col passaggio dei diritti di Bond dalla storica famiglia Broccoli ad Amazon, il processo di casting avrebbe ristretto il novero a una cortissima lista di nomi. Stando a quanto raccolto da Deadline, la produzione ha contattato i diretti interessati per informarli dell’ultima tornata di provini per il prossimo James Bond: tra questi ci sarebbe anche una star di Euphoria, serie HBO che ha recentemente visto la propria conclusione, nonché dell’ultimo, discusso Cime Tempestose.

Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson: casting all’ultima tornata per il prossimo James Bond

Il regista Denis Villeneuve e i produttori Amy Pascal e David Heyman, assieme alla direttrice del casting Nina Gold, hanno incontrato e contattato nelle ultime settimane gli attori rimasti al termine di un lunghissimo processo di selezione per trovare il prossimo volto di James Bond. Nel rush finale sono rimasti, tra gli altri, anche Jacob Elordi (Frankenstein, Cime Tempestose ed Euphoria), Harris Dickinson (Triangle of Sadness e Babygirl) e Callum Turner (Masters of the Air ed Eternity). Si parla ovviamente di indiscrezioni e non c’è ancora nessuna conferma ufficiale che i nomi siano effettivamente questi.

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Il numero esatto di interpreti che accederanno ai provini di agosto non è stato reso noto: alcune fonti parlano di 5-7 candidati, altre di una selezione più ampia, potenzialmente a doppia cifra. Il progetto, distribuito e prodotto da Amazon MGM Studios, mira a individuare il nuovo 007 entro la fine dell’anno, così da poter avviare la produzione del film nel 2027.

Il nuovo Bond made in Amazon

La direzione del nuovo corso di film della spia britannica è affidata a Denis Villeneuve, cineasta con all’attivo kolossal come Dune o Blade Runner: 2049. Per la sceneggiatura, invece, ci si è affidati a Steven Knight, penna dietro alla serie tv Peaky Blinders, tra le altre cose.

La decisione finale sul nuovo volto di James Bond resta ancora lontana, ma il calendario delle selezioni suggerisce che l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi, forse già entro la fine dell’estate. Non resta quindi che da attendere per scoprire chi vestirà lo smoking più letale della storia del cinema.

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