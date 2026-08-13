James Bond, la corsa al nuovo 007 entra nel vivo: ecco chi è il favorito che potrebbe sostituire davvero Daniel Craig
L’attore di Slow Horses, Jack Lowden, in corsa per il ruolo di 007: Richard Osman rivela il retroscena, mentre Amazon MGM prepara l’annuncio del nuovo Bond.
Il prossimo James Bond potrebbe avere un volto che i fan di 007 non avevano ancora neanche pensato. A far entrare Jack Lowden nella corsa al ruolo lasciato da Daniel Craig è Richard Osman, volto noto della tv britannica, secondo cui l’attore sarebbe stato "fortemente preso in considerazione" per il nuovo film della saga. Nessuna certezza, precisa Osman, ma un’indiscrezione che arriva proprio mentre Amazon MGM Studios si avvicina all’annuncio del nuovo Bond, atteso entro la fine del 2026.
007, Jack Lowden super favorito per il nuovo James Bond: l’indiscrezione
Jack Lowden è tra i possibili candidati a diventare il prossimo James Bond. A rilanciare l’ipotesi è stato Richard Osman, conduttore britannico di The Rest Is Entertainment, secondo cui l’attore sarebbe stato "fortemente preso in considerazione" per il ruolo. L’indiscrezione arriva mentre Amazon MGM Studios si prepara a scegliere il successore di Daniel Craig. La produttrice Amy Pascal ha confermato che il nuovo 007 dovrebbe essere annunciato entro la fine del 2026. Lowden, 36 anni, potrebbe avere caratteristiche adatte al personaggio grazie alla sua esperienza nei ruoli drammatici e d’azione, soprattutto nei panni dell’agente dell’MI5 River Cartwright nella serie Slow Horses. Osman ha però precisato che non si tratta di una certezza e che la decisione è ancora nelle mani dei titolari dei diritti della saga. Il conduttore ha comunque aggiunto che Lowden gli piacerebbe come Bond, perché ha "una vera energia da Daniel Craig".
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Nella sua carriera Lowden ha recitato anche in Dunkirk di Christopher Nolan e in Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.
Cosa sappiamo sul nuovo film della saga 007
Il futuro di James Bond è in piena evoluzione. Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, la produttrice Amy Pascal ha confermato che l’annuncio ufficiale del nuovo attore che prenderà il posto di Daniel Craig avverrà entro la fine del 2026. Al timone creativo ci saranno il regista Denis Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight, scelti per dare un tocco innovativo, emozionante e totalmente diverso al franchise. Amazon MGM Studios ha avviato i provini ufficiali proprio in questo periodo, concentrandosi sulla ricerca di un volto britannico, preferibilmente giovane e meno noto, per mantenere il personaggio un enigma. Nonostante i forti rumor che hanno coinvolto per mesi nomi noti come Aaron Taylor-Johnson, Tom Francis, Callum Turner o Jacob Elordi, lo studio ha chiarito che non è ancora stato firmato alcun contratto ufficiale. Il film segnerà un reboot completo con un’uscita cinematografica prevista non prima del 2028.
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