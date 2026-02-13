Trova nel Magazine
James Bond e John Wick 'uniti' per la prima volta: la svolta allo State of Play di Sony

Lo State of Play dedicato ai nuovi videogiochi in arrivo su PlayStation svela due avvincenti trailer per le nuove incarnazioni di James Bond e John Wick

James Bond e John Wick 'uniti' per la prima volta: la svolta allo State of Play di Sony
Lionsgate

Si è tenuto, questa notte, un nuovo appuntamento con lo State of Play, speciale show online tenuto da Sony Interactive Entertainment per presentare le prossime novità per PlayStation. L’evento è aperiodico e suscita sempre molta curiosità nel pubblico, tendendo a presentare sempre alcuni dei titoli più spettacolari in arrivo. Gli annunci sono stati numerosi, tra progetti completamente nuovi (Kena: Scars of Kosmora), remaster/remake di titoli celebri (God of War Trilogy Remake, Metal Gear Solid Collection Vol. 2) e aggiornamenti su giochi molto attesi, come MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Gli amanti del cinema d’azione con protagonisti carismatici, tuttavia, hanno esultato per due titoli in particolare: 007 First Light e John Wick. E mentre uno è un reboot totale del personaggio in chiave videoludica a metà tra Hitman e Uncharted, l’altro è un titolo d’azione che va a inserirsi nella narrativa originale della serie.

007 First Light: James Bond allo State of Play, il trailer

L’evento ha presentato un nuovissimo story trailer di 007 First Light, offrendo ai giocatori PlayStation 5 uno sguardo più approfondito sul nuovo adattamento del personaggio realizzato da IO Interactive (quelli di Hitman: Agente 47, per intenderci) che riparte dalle origini di James Bond, reimmaginato in chiave contemporanea. Il video offre un’anteprima delle imprese di Bond in Islanda, che lo portano a finire sotto l’attenzione dell’MI6 come potenziale recluta per il programma "00" recentemente riattivato. Il programma vedrà Bond incrociare il suo istruttore, l’ex agente 00 John Greenway: i due dovranno collaborare per affrontare 009, un ex operativo britannico ribelle che si è dato alla macchia.

Come possiamo vedere dal trailer, qui abbiamo a che fare con un Bond giovanissimo e relativamente inesperto, che non ha nulla a che vedere con le sue precedenti incarnazioni cinematografiche: prima dello smoking, dei Martini… prima ancora che fosse 007.

John Wick allo State of Play: il trailer del nuovo videogioco

Saber Interactive sta lavorando con i creatori del celebre franchise cinematografico John Wick per realizzare un capitolo inedito della vita del personaggio, che naturalmente permetterà di vestire i panni dello stesso Baba Yaga. Non si tratta del primo videogioco sul personaggio: c’era già John Wick Hex, uscito nel 2019, ma si trattava di un titolo in cui l’azione era secondaria alla strategia nel muoversi nell’ambiente circostante; in questo nuovo gioco, invece, l’idea è quella di una cinematograficità costante (come possiamo vedere dal trailer), con un uso unico della regia e un’azione gun-fu estremamente caratteristica, comprensiva anche di intense sequenze di guida.

Il videogioco, che non ha ancora un titolo definitivo, sarà assolutamente canonico all’interno della narrazione della serie, raccontando una storia ancora inedita ma ufficiale e integrativa a quanto visto in film e spin-off, e vede la collaborazione diretta di Chad Stahelski (regista e creatore della saga), Lionsgate e naturalmente dello stesso Keanu Reeves, che ha dato le sembianze al personaggio anche nel gioco.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

