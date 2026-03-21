I Jalisse a Canzonissima, cosa fanno oggi: la maledizione di ‘Sanremo’, la lite con Amadeus e la rinvincita con De Martino Dalla vittoria a Festival di Sanremo alla lunga assenza dall’Ariston: tra polemiche, tv e famiglia, ecco cosa fanno oggi i Jalisse.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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A distanza di quasi trent’anni dalla loro storica vittoria al Festival di Sanremo, i Jalisse continuano a far parlare di sé. Il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian è rimasto nel cuore del pubblico grazie a "Fiumi di parole", ma anche per il lungo e discusso rapporto con la kermesse ligure. Tra tentativi di ritorno, polemiche, esperienze televisive e una solida vita familiare, la loro storia è diventata una delle più particolari della musica italiana. Oggi, tra ospitate tv e nuovi progetti, tra cui la partecipazione a Canzonissima, si torna a parlare di loro anche per una possibile clamorosa occasione futura.

I Jalisse, dalla vittoria a Sanremo alla "maledizione" dell’Ariston

Il 1997 rappresenta l’apice della carriera dei Jalisse: con "Fiumi di parole" conquistano il primo posto al Festival di Sanremo e ottengono visibilità anche a livello internazionale, partecipando all’Eurovision. Tuttavia, da quel momento in poi, il loro rapporto con il Festival si trasforma in una sorta di enigma. Negli anni successivi, il duo ha provato più volte a tornare in gara, senza però riuscire a superare le selezioni. Un’esclusione ripetuta che è diventata quasi leggendaria, tanto da essere definita da molti come una vera e propria "maledizione". Nonostante le delusioni, Ricci e Drusian non hanno mai smesso di crederci, continuando a presentare nuovi brani e a dichiarare pubblicamente il desiderio di calcare ancora quel palco.

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La situazione ha raggiunto un punto di tensione con Amadeus, direttore artistico del Festival per diverse edizioni. Dopo l’ennesima esclusione, i Jalisse hanno espresso il loro disappunto, ricevendo una risposta netta: nessuna questione personale, ma semplicemente una scelta artistica.

Tra tv, famiglia e nuove speranze: cosa fanno oggi i Jalisse

Nonostante l’assenza da Sanremo, i Jalisse non si sono mai fermati. Hanno continuato a esibirsi dal vivo e a partecipare a programmi televisivi, mantenendo un legame forte con il pubblico. Alessandra Drusian si è fatta notare anche a "Tale e Quale Show", mentre entrambi hanno preso parte a L’Isola dei Famosi, mettendosi in gioco in un contesto completamente diverso. Parallelamente, la loro vita privata è diventata un punto fermo. Sposati e uniti anche fuori dal palco, hanno costruito una famiglia con le figlie Angelica e Aurora. La primogenita ha intrapreso un percorso accademico e lavorativo, mentre la secondogenita coltiva passioni artistiche come il cucito e la poesia.

Oggi i Jalisse sono spesso ospiti in programmi come La Volta Buona, dove raccontano la loro storia e rilanciano i loro progetti. Intanto, nelle ultime ore circola un’indiscrezione intrigante: un possibile ritorno al Festival di Sanremo nel 2027, magari sotto la direzione di Stefano De Martino che a quanto pare vedrebbe di buon occhio il loro ritorno sul palco dell’Ariston. Sarebbe un ritorno simbolico, a trent’anni esatti dalla vittoria. Che sia davvero "la volta buona"? I Jalisse, intanto, non smettono di crederci.

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