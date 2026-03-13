Il noto pugile balla con Donald Trump e il web impazzisce: da Netflix alla politica, il passo è breve Il noto Youtuber, nonchè pugile e star di Netflix, ha diffuso un video TikTok in cui balla con il presidente USA sulle note di YMCA

A quanto pare, nel mezzo del conflitto in Iran il presidente americano Donald Trump ha trovato il tempo di improvvisare un balletto su TikTok sulle note di YMCA assieme al noto influencer, pugile, youtuber e star di Netflix di Jake Paul (fratello del celeberrimo Logan), che ha a sua volta ricevuto l’endorsement dal Tycoon per un futuro nella politica. Durante un comizio a Hebron, Kentucky, Trump avrebbe infatti portato il pugile sul palco affermando: "Farò una previsione: in un futuro non troppo lontano, ti candiderai per una carica politica". "Hai il mio completo e totale appoggio", ha chiosato il Tycoon.

Balletto tra Donald Trump e Jake Paul: il presidente USA appoggia il futuro politico della star di Netflix

"Ciò che il signor Trump mi ha insegnato è il coraggio. Non ci tiriamo mai indietro da una lotta, anche se sono molto più grandi di te, molto, molto più grandi di te", ha affermato Jake Paul una volta salito sul palco del comizio di Hebron, Kentucky, dopo l’invito del presidente americano Donald Trump. Jake vanta 21 milioni di iscritti sul suo canale YouTube, e quasi 30 milioni su Instagram. È il fratello minore di Logan Paul, altra star dei social. Sono probabilmente la coppia di fratelli più popolare in assoluto, diventati multimilionari attraverso la loro attività sui social media.

A catturare maggiormente "l’attenzione" di Trump è tuttavia stata la giovane compagna del pugile, la pattinatrice olandese e campionessa olimpica a Milano-Cortina 2026 Jutta Leerdam. Trump ha detto di Paul: "Ha gli attributi e una bellissima fidanzata". Il video in cui Trump insegna il suo iconico balletto all’influencer è diventato subito virale. Poi Paul ha postato nelle sue storie Instagram l’autografo che si è fatto fare sulla copertina di Time che lo raffigura negli attimi dopo l’attentato in Pennsylvania avvenuto il 13 luglio 2024.

Da Netflix alla politica per il pugile?

Tutto può succedere, soprattutto nel mondo politico americano. Al momento Jake Paul sembrerebbe più concentrato sul proprio Podcast e sui prossimi incontri. Dopo aver sfidato Mike Tyson in un match sbandierato su tutti i social, vinto ai punti dal 27enne dell’Ohio all’8° round, Paul starebbe valutando i prossimi passi del proprio percorso da boxeur. Lo scorso 19 dicembre ha affrontato il campione dei pesi massimi Anthony Joshua, venendo sconfitto per KO alla sesta ripresa.

Stando ad alcuni rumor, starebbe pensando di sfidare un altro esponente della categoria, Francis Nagnnou, sconfitto anche lui da Joshua (al 2° round per KO). Il pugile avrebbe rifiutato la prima richiesta di sfida, tornando però sui suoi passi nelle ultime settimane. Ancora non si sa nulla di concreto, ma se tanto ci dà tanto, anche questo incontro sarà probabilmente trasmesso in streaming da Netflix, come gli i precedenti.

