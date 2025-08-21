Jake Paul contro Gervonta Davis, lo scontro titanico del pugilato arriva in streaming su Netflix: la data da ricordare Il fenomeno dei social Jake Paul sfida l’imbattuto campione Gervonta Davis: il match esplosivo arriva in esclusiva mondiale in diretta streaming su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lo scorso 15 novembre 2024, il match di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, trasmesso in diretta mondiale su Netflix, ha attirato circa 65 milioni di spettatori, stabilendo un record per la piattaforma. Ora, a distanza di mesi, lo youtuber sfiderà il campione del mondo WBA in carica Gervonta Davis, in un match che si terrà ad Atlanta e che (prestate attenzione) Netflix trasmetterà in streaming. Un evento che si preannuncia epico e c’è chi già pensa che sarà la ‘sfida del secolo’ (anche se per noi è un po’ esagerata come definizione). Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Jake Paul vs Gervonta Davis, la nuova sfida (di boxe) in streaming su Netflix

Il match che ha suscitato delle polemiche tra Paul e Tyson, ora potrebbe essere solo un lontano ricordo (per così dire). Il prossimo grande evento di boxe in diretta su Netflix vedrà Jake Paul sfidare il campione mondiale WBA in carica, Gervonta Davis, ad Atlanta. L’incontro, annunciato da Most Valuable Promotions e Netflix, si terrà venerdì 14 novembre 2025 alla State Farm Arena e sarà trasmesso in esclusiva mondiale in streaming gratuito per gli abbonati. Paul (12-1, 7 KO) affronterà l’imbattuto Davis (30-0-1, 28 KO), soprannominato "il Mike Tyson dei giorni nostri". Dettagli sulla undercard saranno resi noti nelle prossime settimane, e i biglietti saranno in vendita tramite Ticketmaster. Paul torna su Netflix dopo il suo match record contro Mike Tyson nel novembre 2024, che ha raggiunto una media globale di 108 milioni di spettatori in diretta, diventando l’evento sportivo più trasmesso in streaming della piattaforma.

"Jake vs. Tank" sarà il terzo evento live di MVP su Netflix in 12 mesi, dopo Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3, il primo match professionistico femminile interamente trasmesso. MVP definisce l’incontro come "il culmine di quattro anni di contese e di una rivalità sempre più accesa", con entrambi i pugili che vogliono affermarsi come la più grande stella del pugilato moderno.

Le parole di Jake Paul Su Gervonta Davis

Proprio riguardo al match, Paul ha dichiarato: "Gervonta è un piccolo elfo arrabbiato che mi manca di rispetto da troppo tempo. Il suo soprannome potrebbe essere Tank, ma io sono un drone FPV e sto per mettergli fuori combattimento il sedere. Sì, è uno dei migliori pugili pound-for-pound al mondo, ma il mio motto è chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, contro ogni previsione. E mi piacciono le mie probabilità. Prima ucciderò Davide, poi massacrerò Golia, e voi tutti mi guarderete mentre lo faccio, battendo di nuovo i record di ascolti. Atlanta. Venerdì 14 novembre. La peggior serata della carriera di Gervonta, in diretta solo su Netflix."

Nakisa Bidarian, co-fondatrice di MVP, ha aggiunto: "Jake Paul e Tank Davis hanno ridefinito il panorama degli sport da combattimento professionistici, affermandosi come i migliori combattenti tra il pubblico della Generazione Z e della Generazione Alpha. Ora si scontreranno per determinare il vero volto della prossima generazione di pugili." Brandon Riegg, vicepresidente Netflix per le serie non-fiction e sport, ha dichiarato: "Questo non è solo un incontro, è uno spettacolo che unisce due delle figure più elettrizzanti del pugilato odierno. Stiamo consolidando il nostro successo con gli sport in diretta e offrendo ai nostri abbonati esattamente ciò che desiderano: un evento imponente, imperdibile e di richiamo globale."

Jake Paul contro Gervonta Davis: ennesimo show o una sfida ‘reale’?

Inutile dire che già l’annuncio ha scatenato opinioni contrastanti tra le persone. In molti credono che anche questo match sia un’altra ‘trovata esibizionistica‘ in cui non ci sarebbe nulla di tecnico ma solo pura spettacolarizzazione (un po’ come accaduto nella sfida tra Paul e Tyson, in cui non sono mancate critiche proprio per questa cosa). Solo una piccola parte, pensa che potrebbe essere un incontro di pugilato ‘serio‘, senza esclusione di colpi. Noi staremo a vedere.

