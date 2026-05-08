Jake Hall, il tragico addio alla star della TV inglese: la causa della morte a soli 35 anni Jake Hall trovato morto in una pozza di sangue a Maiorca: l’ex star di “The Only Way Is Essex” lascia una figlia e tanti interrogativi sulla tragedia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il mondo della tv britannica e dei reality show è sotto choc per la morte di Jake Hall, ex volto di "The Only Way Is Essex", trovato senza vita a Maiorca all’età di soli 35 anni. La notizia, diffusa nelle scorse ore dai media inglesi, ha rapidamente fatto il giro del web, lasciando increduli fan e colleghi che negli anni avevano seguito la sua ascesa nel panorama dello spettacolo inglese.

Jake Hall, la tragedia nella villa di Maiorca: le cause della morte

Secondo le prime ricostruzioni, Jake Hall si trovava in una villa privata a Santa Margalida, nel nord di Maiorca, dove stava trascorrendo alcuni giorni insieme ad amici e familiari. La Guardia Civil spagnola è intervenuta nella proprietà intorno alle 7:30 del mattino di mercoledì dopo una chiamata d’emergenza. L’ex star televisiva sarebbe stata trovata priva di sensi in una pozza di sangue, con gravissime ferite alla testa presumibilmente provocate da schegge di vetro. Gli investigatori starebbero valutando l’ipotesi di un incidente domestico: secondo alcune testimonianze raccolte dagli agenti, Hall – altro 193 centimetri – potrebbe essere morto dopo aver sbattuto violentemente la testa contro una porta a vetri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcune fonti citate dalla stampa britannica riferiscono che durante la notte il 35enne "aveva fatto festa e aveva deciso di continuare a divertirsi nell’appartamento che aveva preso in affitto", e che sarebbe apparso agitato e alterato, "forse a causa dell’alcol e di altre sostanze che potrebbe aver ingerito". La fonte ha anche affermato che a un certo punto la situazione "è degenerata in un atteggiamento aggressivo" e che l’uomo potrebbe aver "tentato di farsi del male sbattendo la testa contro degli oggetti". I vicini avrebbero inoltre raccontato di aver sentito forti rumori provenire dalla villa, "tanto da far vibrare i muri", poche ore prima dell’arrivo della polizia.

La Guardia Civil ha comunque invitato alla cautela, sottolineando che le indagini sono ancora in corso e che sarà l’autopsia, prevista a Palma di Maiorca, a chiarire con precisione le cause della morte di Jake Hall. Al momento non risultano arresti né sospettati; le autorità avrebbero interrogato quattro uomini e due donne presenti nella casa al momento della tragedia.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, tutta via lo scenario in l’uomo sia morto ferendosi da solo, probabilmente a causa di un eccessivo consumo di alcol, rimane quello che al momento appare più probabile

Anche il Foreign Office britannico ha confermato il coinvolgimento diplomatico nella vicenda con una nota ufficiale: "Stiamo fornendo supporto alla famiglia di un cittadino britannico deceduto in Spagna e siamo in contatto con le autorità locali".

L’ultimo messaggio sui social prima della tragedia

Negli ultimi tempi Hall sembrava aver intrapreso una nuova fase della propria vita. Lontano dai riflettori televisivi, si divideva tra moda, arte e viaggi in Spagna, luogo che considerava ormai una seconda casa. Solo poche ore prima della tragedia aveva condiviso sui social immagini private della sua quotidianità, accompagnate da una frase che oggi assume un significato dolorosamente profetico: "La vita a volte fa schifo, ma cercherò di ricordare le cose belle – guardando le cose – sto solo facendo arte – in molte forme".

Nel filmato, che oggi assume contorni ancora più drammatici, risuonava in sottofondo "Beast of Burden" dei Rolling Stones, mentre il padre di famiglia appariva intento a dipingere, contemplare i paesaggi della Spagna e coltivare la sua passione per la moda

Chi era Jake Hall: dal reality The Only Way Is Essex alla moda

Jake Hall era diventato celebre nel 2015 grazie alla partecipazione a "The Only Way Is Essex", popolarissimo reality britannico che negli anni ha trasformato diversi protagonisti in vere celebrità televisive. Nel programma era finito spesso al centro del gossip per la relazione con Chloe Lewis, ma anche per il suo carattere fumantino e carismatico. Il boom di popolarità era stato talmente alto da farle diventare un personaggio fisso dello show nelle successive tre stagioni.

Negli anni successivi aveva costruito un percorso nel mondo della moda, lanciando diversi progetti imprenditoriali. Dopo il fallimento del brand Prevu, Hall aveva cercato di reinventarsi con nuove iniziative creative, compreso il marchio "By Jake Hall". Parallelamente si era avvicinato all’arte e alla pittura, condividendo spesso sui social opere, fotografie e momenti della sua vita tra Londra e la Spagna.

Negli ultimi mesi appariva molto legato a Maiorca, dove possedeva una seconda abitazione e dove aveva recentemente presentato anche alcune sue creazioni artistiche. Sui social mostrava una quotidianità fatta di mare, paesaggi mediterranei, musica e amicizie nel jet set internazionale. Lo scorso anno era stato fotografato persino accanto a Kanye West e Bianca Censori durante eventi mondani seguiti ai Grammy Awards.

La vita privata, l’ex compagna e la figlia

Hall lascia la figlia River, nata nel 2017 dalla relazione con Missé Beqiri, ex volto di "Ladies of London" e "Real Housewives of Cheshire". Proprio l’agente della donna ha diffuso una dichiarazione nelle ultime ore: "In questo momento, la priorità di Misse è sostenere e proteggere il loro bambino mentre cercano di elaborare questa perdita devastante". Nel frattempo, amici, colleghi e volti noti della tv britannica stanno riempiendo i social di messaggi d’affetto e tributi commossi per una morte che continua a lasciare molte domande senza risposta.

Potrebbe interessarti anche