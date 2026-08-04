Inarrestabile Jafaar Jackson, dopo 'Michael' si prende anche il film con Will Smith. Poi la dedica struggente: "Da lassù starà sorridendo" Jafaar Jackson si prende un altro film dopo il successo planetario di 'Michael'. Poi il messaggio per lo zio che ci fa crollare: "Da lassù starà sorridendo"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il firmamento di Hollywood, già particolarmente affollato, vede brillare una nuova stella. Jaafar Jackson sta infatti vivendo un momento d’oro senza precedenti: dopo aver conquistato le sale di tutto il mondo vestendo i panni dello zio nel biopic Michael, il giovane interprete è pronto a tuffarsi in una nuova grande produzione internazionale. La notizia della sua partecipazione al film thriller Supermax, dove reciterà al fianco di Will Smith, conferma la rapida ascesa di un talento che farà molto parlare negli anni a venire, già forte di un successo planetario che ha interamente dedicato al Re del Pop.

Il record del biopic su Michael Jackson e la dedica commovente

L’esordio sul grande schermo, per il giovane Jackson, non è stata di certo da poco. Affrontata con un rigore e un’immedesimazione che hanno stregato la critica e il pubblico globale, il film sulla vita del Re del Pop, diretto da Antoine Fuqua, è diventato il biopic con il maggior incasso nella storia della settima arte, superando la soglia da record al botteghino internazionale e consacrando il nipote d’arte come un performer straordinario.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per celebrare questo traguardo storico sui propri canali social, l’attore ha voluto condividere la gioia con i fan attraverso un messaggio pierno di gratitudine e , el dedicare lo straordinario successo allo zio scomparso, ha scritto parole toccanti affermando che Michael Jackson "da lassù starà sicuramente sorridendo". "Il biopic con il maggior incasso di sempre. Wow! Grazie mille a tutti. Questo record, questo traguardo. Era un mio sogno per questo film e tutti voi lo avete reso realtà. E vi prometto che Michael lassù starà sicuramente sorridendo. Questo è per lui", si legge ancora.

Il nuovo progetto ‘Supermax’ al fianco di Will Smith e AnnaSophia Robb

La corsa di Jackson non accenna a fermarsi e guarda già verso i prossimi progetti Come rivelato in esclusiva da Deadline, il giovane attore è entrato ufficialmente nel cast di Supermax, l’atteso lungometraggio diretto da David Gordon Green la cui produzione si sposterà a breve in Australia. La sceneggiatura, firmata da David Weil e David J. Rosen, segue le complesse indagini di due agenti dell’FBI – interpretati dal premio Oscar Will Smith e da AnnaSophia Robb – chiamati a risolvere un oscuro delitto all’interno di un carcere di massima sicurezza.

I dettagli sul personaggio affidato al nipote d’arte restano ancora avvolti dal massimo riserbo, ma la conferma dell’inizio imminente delle riprese, annunciata dallo stesso Will Smith sui social, ha già riacceso il grande entusiasmo degli appassionati. Per il giovane interprete si tratta della conferma definitiva: l’emozione e la forza interpretativa mostrate finora rappresentano solo il primo capitolo di un percorso destinato a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche