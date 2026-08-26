Jacqueline Luna fa il grande passo (ma non con Ultimo): la figlia di Heather Parisi ha una nuova sfida e diventa ‘Stella’ La secondogenita di Heather Parisi e compagna di Ultimo, sarà la protagonista della nuova serie Prime Video tratta dal bestseller di Felicia Kingsley.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Jacqueline Luna è pronta a fare il suo debutto da protagonista su Prime Video. La figlia di Heather Parisi, compagna di Ultimo con il quale ha avuto un figlio, Enea, sarà infatti ‘Stella’ in Due cuori in affitto, la nuova serie Original tratta dal bestseller di Felicia Kingsley. Al suo fianco ci sarà Giacomo Gianniotti, già annunciato nel ruolo di Blake Avery. Per Luna, che ha studiato recitazione negli Stati Uniti, si apre così una nuova sfida professionale, lontana dai riflettori della musica e sempre più dentro il mondo delle serie.

Due Cuori In Affitto, Jacqueline Luna sarà la protagonista della nuova serie Prime Video: cosa sappiamo

Prime Video porterà sullo schermo Due cuori in affitto, tratto dal bestseller di Felicia Kingsley, con protagonisti la figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, Jacqueline Luna e Giacomo Gianniotti. La storia segue Stella, aspirante sceneggiatrice precisa e determinata, e Blake, affermato autore di bestseller dal carattere completamente opposto al suo. Costretti a convivere e a lavorare insieme per salvare una serie televisiva, i continui scontri tra i due finiranno per trasformarsi in un’inaspettata attrazione. La serie sarà diretta da Laura Chiossone e scritta da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Per Kingsley si tratta del secondo adattamento dopo Non è un paese per single. L’autrice, tra le più amate del romance italiano, ha venduto oltre 4,5 milioni di copie nel nostro Paese.

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La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios insieme a Italian International Film/Lucisano Media Group e Compagnia Leone Cinematografica. Le riprese inizieranno in autunno e la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a livello internazionale.

Jacqueline Luna, il debutto da attrice con la serie Never Too Late

Anche se è nota soprattutto per la sua relazione con Ultimo, con il quale ha avuto un bambino di nome Enea, sul fronte artistico, il debutto di Jacqueline Luna come attrice è arrivato con la serie Never Too Late, una coproduzione Rai Fiction e Propaganda Italia uscita su RaiPlay. La serie racconta in 10 episodi uno scenario distopico legato al collasso ambientale. Successivamente, è apparsa anche nel film drammatico Io+Te (2026), consolidando così la sua carriera davanti alla macchina da presa. Nella sua filmografia figura anche Blind Maze (2009), anche se si tratta di un’apparizione risalente all’infanzia. La giovane sta cercando di costruire una carriera artistica tutta sua, al di là del cognome famoso e della relazione con uno dei cantanti più amati d’Italia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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