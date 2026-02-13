Jacob Elordi sotto attacco: perché il suo Heathcliff in Cime Tempestose fa infuriare il web Il nuovo adattamento di Cime Tempestose ha già scatenato un fiume di polemiche: sotto accusa anche la scelta di Jacob Elordi per il ruolo di Heathcliff

Cime tempestose è uno dei romanzi più celebri e riadattati nel mondo del cinema. L’ultimo adattamento sul grande schermo arriva dalla regista di Saltburn e dall’attrice britannica Emerald Fennell e ha come protagonisti Jacob Elordi e Margot Robbie. Sin dall’uscita del trailer, il film ha però scatenato le critiche dei puristi, che hanno trovato molte differenze e cambiamenti rispetto al romanzo.

Cime Tempestose, la scelta di Jacob Elordi per il ruolo di Heathcliff fa infuriare i puristi

Il film, che uscirà venerdì nelle sale, è stato criticato online dai lettori delle Brontë per diversi motivi: la vicenda presentata come una storia d’amore, l’eliminazione della seconda metà del libro dal film e l’accentuata componente sessuale della trama, solo per citarne alcuni. Ma nessuna scelta di Fennell è stata così criticata come la sua decisione di affidare all’attore australiano Jacob Elordi il ruolo del cupo e moralmente lacerato Heathcliff.

Chi ha letto il romanzo ricorderà che Heathcliff è descritto per la prima volta nel libro come "uno zingaro dalla pelle scura nell’aspetto" ed è ripetutamente chiamato in modo dispregiativo e con sfumature razziali da una serie di personaggi, dalla domestica Nelly al vicino Edgar Linton fino all signor Lockwood, e naturalmente, Hindley, il fratello maggiore della sua amata Catherine. Quando il romanzo è stato, in passato, adattato per il grande schermo, gli attori scelti hanno in qualche modo sempre rispecchiato queste origini di Heathcliff, con attori dalla pelle tendenzialmente più scura. La scelta di Elodi però si allontana decisamente da questa descrizione e, di conseguenza, dalla fonte originale.

La risposta della regista alle critiche sul casting di Elordi

Questo ha sollevato un bel po’ di malumori nel pubblico, già toccato dalle importanti differenze, prima citate, trovate nel film. Fennell ha però difeso questa scelta, sottolineando come la sua non sia una scelta provocatoria bensì rappresenti quella che è la sua visione del personaggio. Fennell anzi aggiunto che l’aspetto di Elordi, i lineamenti marcati, le spalle larghe e persino i baffi, richiamano l’immagine del personaggio che lei aveva nella mente da quando ha letto il libro.

La stessa Margot Robbie, che interpreta Catherine, ha difeso a spada tratta il collega: "L’ho visto recitare e ho pensato subito: questo è Heathcliff. Fidatevi, sarà incredibile", ha assicurato l’attrice.

