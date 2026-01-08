Jackass 5, il ritorno di Johnny Knoxville con un altro folle film è dietro l'angolo Nonostante le raccomandazioni del proprio medico, Knoxville è pronto a tornare con un nuovo capitolo della sua demenziale e spericolata saga

Ormai è praticamente ufficiale: per bocca (si fa per dire) di Johnny Knoxville stesso, Jackass 5 si farà e il nuovo film è più vicino di quanto possiamo pensare. L’attore e stunt-man del Tennessee ha diffuso tramite i propri social alcuni succulenti dettagli del prossimo capitolo della saga. Punto fermo della commedia slapstick fin dal debutto della serie originale, trasmessa su MTV nel 2000, ha generato un filone di numerosi film e prodotti "correlati". Con un post su Instagram, Johnny Knoxville ha ufficializzato la data di uscita al cinema di Jackass 5 e manca davvero pochissimo.

Jackass 5 si farà: ecco quando esce al cinema il nuovo film della saga di Johnny Knoxville

Sei mesi, giorno più, giorno meno. Ecco quanto dovremo aspettare per vedere al cinema il nuovo film di Jackass: stando a quanto pubblicato da Johnny Knoxville, infatti, la pellicola uscirà il 26 giugno 2026. Il co-creatore del franchise ha anticipato il ritorno con il logo della serie, un teschio e due stampelle che sostituiscono le ossa incrociate, sovrastante l’indicazione della data di uscita. Ad oggi non si sa molti, ma Knoxville stesso ha anticipato che nei prossimi mesi verranno divulgate nuove informazioni.

"Beh, wang dang e hot damn doodle, stiamo iniziando l’anno con il botto. Volevamo farvi sapere che quest’estate Jackass tornerà!! Ci vediamo al cinema il 26 giugno. Ne saprete di più, ma volevamo che lo sapeste prima da noi!!", ha postato Knoxville sul proprio profilo Instagram.

L’atteso ritorno di Jackass dopo quattro anni

Assieme alla conferma da parte di Johnny Knoxville, Variety ha riportato che Jackass 5 sarà distribuito dalla Paramount Pictures. L’uscita interrompe il digiuno da parte dei fan, durato ben 4 anni. Era, infatti, il 2022 quando nelle sale approdava Jackass Forever, anche questo distribuito dalla Paramount. Quest’ultimo aveva visto anche il ritorno di diversi membri del cast originale, come Knoxville e Steve-O. Non è chiaro se per Jackass 5 rivedremo altri membri della troupe originale, oltre ovviamente a Johnny Knoxville stesso. Se il film sarà simile all’ultimo capitolo, in ogni caso, possiamo ipotizzare con relativa certezza che molti volti noti si metteranno in situazioni estremamente pericolose per amore della commedia.

Già nel 2024 Knoxville aveva ventilato l’ipotesi di realizzare un quinto capitolo della saga. Aveva detto che, sebbene all’epoca non avesse particolari intenzioni di realizzare un nuovo film, stava comunque scrivendo alcune idee al riguardo. Idee che, evidentemente, si sono tramutate in un’inversione dei piani originali. Non ci resta che aspettare e vedere quanto folli questa volta saranno i "numeri" tentati da Knoxville e dai suoi sodali, e quindi quale sarà il computo degli infortuni alla fine delle riprese.

