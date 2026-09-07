J-Ax pubblica "Vita Morte Miracoli": il nuovo album tra autobiografia, satira sociale e riflessioni sulla vita
Quattordici brani per raccontare la vita, la fama, la famiglia, la società e le proprie fragilità. Nel nuovo progetto dell'artista trovano spazio anche i successi Italia Starter Pack e Hippy Ya Yo (Però anche no), insieme a canzoni intime e profondamente autobiografiche.
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