È disponibile da alcuni giorni "Vita Morte Miracoli", il nuovo album di J-Ax, pubblicato da Columbia Records / Sony Music Italy. Un progetto che segna un nuovo capitolo artistico per il rapper milanese, capace ancora una volta di raccontarsi senza filtri, alternando ironia, critica sociale e momenti di profonda introspezione.

Composto da 14 tracce, il disco fonde le radici rap dell’artista con influenze country, dando vita a un lavoro personale e autentico che attraversa le tante sfaccettature dell’identità di Alessandro Aleotti.

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J-Ax pubblica "Vita Morte Miracoli!": un disco autobiografico tra vita, morte e rinascita

Già dal titolo, Vita Morte Miracoli, J-Ax chiarisce quale sia il filo conduttore dell’intero progetto.

L’artista affronta temi come la fama, il tempo che passa, i fallimenti, la famiglia, la fede e la morte, senza rinunciare al suo stile diretto e provocatorio. Accanto ai bilanci personali trovano spazio anche riflessioni sulla società contemporanea, sull’ipocrisia dei social, sul consumismo e sulle contraddizioni del nostro tempo.

Tra i brani già conosciuti dal pubblico figurano "Italia Starter Pack", certificato Disco d’Oro e presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, e "Hippy Ya Yo (Però anche no)", pubblicato nei mesi scorsi come manifesto contro la violenza e gli estremismi.

Il singolo "Vita Morte Miracoli"

A fare da apripista al progetto è anche la title track, scelta come nuovo singolo radiofonico.

Nel brano J-Ax ripercorre il proprio cammino artistico e personale, soffermandosi sul rapporto con il successo, sulle sconfitte e sull’inevitabilità della morte, senza perdere però la voglia di vivere e guardare avanti.

Ad accompagnare il singolo è anche un videoclip girato nelle campagne di Asti e diretto da Luca Tartaglia, nel quale il rapper veste i panni di un cowboy, alternando immagini del presente ai ricordi delle diverse fasi della sua lunga carriera.

I brani più personali

Tra gli episodi più intensi dell’album spicca "Scusami Dio", costruito su una base realizzata insieme all’indimenticabile produttore Fausto Cogliati, scomparso nel 2025. Il brano prende la forma di un dialogo diretto con Dio, affrontando temi delicati come il dolore e la fede.

Particolarmente emozionante anche "Ciao Papà", una lettera aperta dedicata al padre, nella quale J-Ax riflette sul valore degli insegnamenti ricevuti e sul rapporto tra genitori e figli.

Spazio anche ai sentimenti con "Segreto", una delle canzoni più intime del disco, dedicata all’amore autentico e alla forza dei legami che resistono al tempo.

Satira, provocazione e spirito ribelle

Non manca il lato più irriverente dell’artista. Brani come "Odio la gente", "Italia Starter Pack", "Tutti Ammale", "Alla faccia di" e "Niente per niente", quest’ultimo impreziosito dalla partecipazione di Paola Folli, rappresentano un ritratto sarcastico dell’Italia contemporanea, tra influencer, social network, attivismo di facciata, estremismi politici e nuove mode.

Chiude il disco "Pogo", un manifesto di libertà e anticonformismo che ribadisce lo spirito ribelle che ha sempre caratterizzato la carriera di J-Ax.

J-Ax, i concerti live

Dopo l’uscita del nuovo album, J-Ax si prepara a tornare anche dal vivo.

L’artista salirà sul palco con quattro appuntamenti già molto attesi:

10 ottobre (sold out) e 11 ottobre al Fabrique di Milano ;

al ; 23 e 24 ottobre all’Atlantico di Roma.

In scaletta ci saranno i brani di Vita Morte Miracoli insieme ai grandi successi che hanno segnato oltre trent’anni di carriera.

Con 17 album, 71 dischi di Platino, 19 dischi d’Oro, oltre 3 miliardi di stream e milioni di fan, J-Ax continua così a confermarsi uno degli artisti più influenti e longevi della scena musicale italiana, capace ancora oggi di reinventarsi senza perdere la propria identità.