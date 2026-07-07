J-Ax rompe il silenzio su Fedez: dalle penali milionarie alla pace ritrovata e il passo falso a Sanremo, tutti i retroscena Il rapper torna sulla fine di un sodalizio che ha segnato un'epoca, svelando dettagli rimasti nascosti per anni e spiegando perché ha scelto di non raccontare la sua versione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per anni è stata una delle storie più discusse della musica italiana: la nascita, il successo e poi la brusca separazione tra J-Ax e Fedez. Un rapporto artistico e imprenditoriale che ha dato vita a progetti di enorme successo e che, dopo la rottura, ha alimentato indiscrezioni e interpretazioni di ogni tipo. Ospite di The BSMT di Gianluca Gazzoli, J-Ax ha deciso di tornare sull’argomento raccontando alcuni dettagli rimasti finora lontani dai riflettori.

La fine di Newtopia e i primi problemi con Fedez

Ripercorrendo gli ultimi mesi della collaborazione con Fedez, J-Ax ha spiegato che le difficoltà erano già evidenti prima dell’annuncio ufficiale della separazione avvenuta nell’estate del 2018. Secondo il rapper, il clima si era deteriorato già durante il concerto di San Siro: "San Siro non è la mia dimensione e non l’ho vissuta bene. Io già stavo male e volevo andarmene e preferirei non scendere nei dettagli, la cosa aveva preso una direzione che non mi piaceva. Non c’era più lo spirito di quando avevamo fondato Newtopia. Se abbiamo fatto San Siro già da litigati? C’erano già dei problemi". Pur parlando di un periodo complicato, J-Ax ha precisato di non riuscire a individuare una vera e propria lite come causa della rottura. A suo giudizio, sarebbe stato soprattutto il progressivo allontanamento delle rispettive visioni a creare una distanza sempre più difficile da colmare.

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Il patto di riservatezza e le penali milionarie

Il passaggio che più ha colpito gli spettatori del BSMT riguarda però l’esistenza di un accordo firmato al momento della separazione. J-Ax ha infatti rivelato che lui e Fedez avrebbero sottoscritto una clausola che impediva a entrambi di parlare pubblicamente della rottura: "Quando abbiamo interrotto la collaborazione con Newtopia, abbiamo anche firmato un accordo, dove c’erano delle penali milionarie in cui c’era scritto che io e lui non potevamo dire nulla della rottura in generale. Io ho accettato la prima offerta che mi hanno fatto senza contrattare". Un dettaglio che spiegherebbe il lungo silenzio mantenuto dal fondatore degli Articolo 31 negli anni successivi, nonostante le continue domande ricevute dal pubblico e dai media.

Le parole su Fedez, l’intervista con Peter Gomez e lo sbaglio a Sanremo

Nel corso della conversazione, J-Ax ha ricordato anche l’intervista rilasciata da Fedez nel 2019 a La Confessione, durante la quale il rapper aveva raccontato la propria versione della vicenda: "Lui ha fatto un’intervista con Peter Gomez, dove ha dato la sua versione dei fatti. Con il senno di poi devo dire che per un certo tipo di pubblico è stata deleteria nei miei confronti". J-Ax ha aggiunto che avrebbe potuto far valere l’accordo di riservatezza, ma ha scelto di non farlo. Una decisione presa, ha spiegato, sia per rispetto personale sia per evitare ulteriori tensioni tra i fan che avevano seguito con affetto il loro percorso comune. Preso dai racconti sul passato e gli aneddoti mai confessati, J-Ax ha deciso di rivelare un dettaglio segreto sulla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Un retroscena rimasto praticamente oscuro al pubblico e che l’artista ha voluto rivelare durante l’intervista per la prima volta: "In conferenza stampa a Sanremo ho bestemmiato, è tutto registrato nel feed dell’Ansa", spiega ridendo, quando il sala stampa una giornalista di una testata conservatrice lo ha accusato di portare sul palco "l’élite culturale della sinistra.

Una pace arrivata dopo anni tra J-Ax e Fedez

Dopo quattro anni di distanza, il riavvicinamento è arrivato nel 2022, prima attraverso alcuni segnali sui social e poi con iniziative condivise che hanno riportato i due artisti a collaborare. Parlando della riconciliazione, J-Ax ha utilizzato una metafora familiare: "Volente o nolente quel momento di Comunisti col Rolex ha rappresentato una bella cosa per molte persone. Diciamo che è come quando i genitori si separano, ma poi si ritrovano per i pranzi di Natale, così i figli sono contenti". Insomma, al di là delle divergenze e delle ferite del passato, la storia tra lui e Fedez continua a rappresentare un capitolo importante per tanti fan. E proprio per questo, a distanza di anni, il rapper ha scelto di raccontarla con toni più pacati. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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