J-Ax canta 'Italia Starter Pack' a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzone

Al Festival di Sanremo 2026 J-Ax sceglie di sorprendere tutti con "Italia Starter Pack", un pezzo ironico e pungente che fotografa il nostro Paese tra cliché, abitudini e piccole furbizie quotidiane. Per l’artista milanese, al secolo Alessandro Aleotti, si tratta della seconda esperienza all’Ariston dopo la reunion del 2023 con gli Articolo 31. Questa volta, però, si presenta in gara da solista e con una svolta sonora inaspettata: il country. Il risultato è una canzone leggera solo in apparenza, che dietro il ritornello orecchiabile nasconde una critica sociale precisa e attuale.

Un country all’italiana per raccontare vizi e virtù

"Italia Starter Pack" mantiene l’ironia tipica di Ax ma cambia veste musicale. L’artista ha spiegato di aver voluto sperimentare un genere nuovo come il country, mescolando chitarre e ritmi ballabili a un testo satirico e diretto. L’idea nasce dal linguaggio dei meme online: lo "starter pack" è il "kit base" che identifica una categoria di persone attraverso oggetti, comportamenti e frasi tipiche. J-Ax si è chiesto quale potesse essere il pacchetto minimo indispensabile per definirsi italiani oggi.

Nel brano compaiono così immagini immediatamente riconoscibili: i cantieri eterni con troppe persone che parlano e poche che lavorano, i cori da stadio che diventano identità collettiva, la condivisione della password del Wi-Fi come simbolo della piccola trasgressione quotidiana. Il tutto condito da un ritornello volutamente semplice, quasi "brutto" per scelta, a sottolineare il gusto popolare e immediato.

Il significato di "Italia Starter Pack": satira sociale e autocritica

Dietro l’ironia si nasconde una riflessione più amara. J-Ax mette in fila luoghi comuni e difetti nazionali: la furbizia elevata a sistema, l’idea che le regole siano opzionali, la tendenza a indignarsi per questioni superficiali più che per temi fondamentali come il lavoro e gli stipendi. Emblematico il verso sulla pizza con l’ananas, che diventa metafora delle battaglie simboliche che accendono il dibattito pubblico, mentre questioni più serie passano in secondo piano. Anche l’immagine dell’"umarell" – il pensionato che osserva i lavori in corso – diventa rappresentazione di un Paese che commenta molto e conclude poco.

Nel finale, il cantante gioca con gli stereotipi che arrivano dall’estero: italiani "furbetti" e "figli di mammà". E con una battuta sarcastica chiude il cerchio: "Abbiamo pure dei difetti". Un rovesciamento ironico che mescola orgoglio e consapevolezza, amore e critica verso il proprio Paese.

