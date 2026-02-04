Ivano Michetti perde la testa in diretta: “Le tiro una scarpa”. Il litigio con l’inquilina di casa sua
Il chitarrista dei Cugini di Campagna ha ‘minacciato’ l’occupante della sua abitazione di Roma dallo studio de I Fatti Vostri: la reazione di Anna Falchi
Ivano Michetti perde la pazienza. Ospite di Anna Falchi a I Fatti Vostri, infatti, il chitarrista dei Cugini di Campagna ha raccontato la controversa vicenda dell’occupazione della sua casa romana tramite subaffitto. Michetti si è confrontato direttamente con la donna che attualmente vive nell’abitazione, arrivando anche a ‘minacciarla’ con una scarpa nel pieno della diretta. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Ivano Michetti contro l’occupante abusiva: la vicenda
Momenti di tensione nella puntata di ieri de I Fatti Vostri. La conduttrice Anna Falchi – come anticipato – ha ospitato in studio Ivano Michetti, invitato per parlare di quella che sarebbe un’occupazione abusiva di una sua abitazione a Roma, in zona Torpignattare. In sostanza il chitarrista dei Cugini di Campagna avrebbe affittato la casa a un uomo iracheno di cui poi si sarebbero perse le tracce, lasciando quindi spazio a Samia, signora tunisina con tre figli. Michetti si è sfogato contro l’occupante ("Doveva andare via il 21 gennaio"), che è stata raggiunta proprio dai microfoni de I Fatti Vostri in collegamento. "Mi dispiace ma non sta dicendo la verità. Sono una mamma da sola con dei bambini, nessuno vuole affittarmi" ha spiegato Samia, alle prese anche con gli arresti domiciliari del figlio più grande, nonché l’unico maggiorenne.
La ‘minaccia’ di Ivano dei Cugini di Campagna (con una scarpa) e la reazione di Anna Falchi in diretta
Ivano Michetti è dunque passato al contrattacco e ha ‘punzecchiato’ l’occupante abusiva, raggiunta dal figlio. "Quello è suo figlio? A me sembra che quello abbia come figlia lei…" la provocazione del chitarrista dei Cugini di Campagna, che ha evidentemente scaldato gli animi costringendo Anna Falchi a intervenire: "Quelle sono gestioni familiari, sono cose personali… Non stiamo qui a criticare…". La donna tunisina, tuttavia, non ci ha più visto e ha risposto per le rime a Michetti: "Nel momento in cui io esco da casa tua io sono libera. Nella mia vita faccio come ca**o mi pare". "Con calma, ho detto di mantenere la calma" ha riprovato la conduttrice, ma Michetti ha perso la pazienza arrivando a ‘minacciare’ (indirettamente, dallo studio) Samia slacciandosi una scarpa: "Mi tolgo la scarpa… Gliela tiro perché dice bugie, io gliela tiro!".
