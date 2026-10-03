Ivan Zazzaroni, il dolore per la madre poche ore prima di Ballando con le stelle: “Sarà strano e triste senza di te" Il giurato storico di Ballando con le Stelle ricorda la madre scomparsa poche ore prima della nuova stagione, tra emozione, ricordi e abitudini condivise.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Stasera, sabato 3 ottobre, riparte la nuova stagione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che ogni anno riporta davanti alla tv milioni di telespettatori ‘al cospetto’ di Milly Carlucic. Al tavolo della giuria ci sarà ancora Ivan Zazzaroni, giurato storico del programma e direttore del Corriere dello Sport, noto per il carattere diretto e per i battibecchi con i colleghi. Questa volta però, le poche ore che precedono lo show, hanno un peso diverso: il giornalista, infatti, ha scelto di condividere con i suoi follower un pensiero molto personale, rivolto alla madre, scomparsa da poco.

Ivan Zazzaroni, la dedica alla madre a poche ore da Ballando Con le Stelle: "Manchi"

Il messaggio, pubblicato su Instagram, è una dedica breve e intima, che Zazzaroni ha scritto così: "Sarà strano, così diverso, non ricevere la tua telefonata mentre in taxi raggiungo lo studio. Sarà triste controllare i messaggi sullo smartphone e non trovare il tuo giudizio su come sono vestito o gli improbabili emoticon che anche a 86 anni mi inviavi ed erano piccoli mostri sorridenti e chissà dove li avevi scovati. L’amore di una madre è fatto anche di piccole attenzioni, di condivisione di momenti di leggerezza. Sapere che mi guardavi ed eri contenta e la mattina dopo sentirti ripetere ‘mi sono addormentata, chi è uscito?’ mi addolciva la giornata. Manchi." Il dolore per la perdita di una madre è incolmabile, e Zazzaroni sta provando questa terribile sensazione sulla propria pelle.

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Ivan Zazzaroni, il ricordo della madre a Ciao Maschio

Parole che richiamano quelle pronunciate qualche mese fa a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, dove Zazzaroni aveva parlato apertamente di quella perdita. Ad aver lasciato il vuoto maggiore, aveva spiegato, erano le telefonate e le abitudini. La madre viveva a Bologna e negli ultimi anni si vedevano meno, ma il loro era un legame straordinario, fatto di un amore senza filtri: "È stata una mamma che mi ha amato in modo totalmente acritico: per lei ero sempre il più bello, il più bravo, il più intelligente". Aveva raccontato anche il rito che precedeva ogni puntata di Ballando: la chiamata prima della diretta, la visione del programma e i messaggi pieni di emoji con leoni e animali, inviati "come un bambino di quattro anni". L’ultima volta che si erano sentiti, lei gli aveva detto di stare benissimo: "Ivan, sto benissimo, sono venti giorni che non sto così bene". Poche ore dopo, la telefonata del fratello con la notizia della sua morte.

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