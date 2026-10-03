Ivan Zazzaroni, il dolore per la madre poche ore prima di Ballando con le stelle: “Sarà strano e triste senza di te"
Il giurato storico di Ballando con le Stelle ricorda la madre scomparsa poche ore prima della nuova stagione, tra emozione, ricordi e abitudini condivise.
Stasera, sabato 3 ottobre, riparte la nuova stagione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che ogni anno riporta davanti alla tv milioni di telespettatori ‘al cospetto’ di Milly Carlucic. Al tavolo della giuria ci sarà ancora Ivan Zazzaroni, giurato storico del programma e direttore del Corriere dello Sport, noto per il carattere diretto e per i battibecchi con i colleghi. Questa volta però, le poche ore che precedono lo show, hanno un peso diverso: il giornalista, infatti, ha scelto di condividere con i suoi follower un pensiero molto personale, rivolto alla madre, scomparsa da poco.
Ivan Zazzaroni, la dedica alla madre a poche ore da Ballando Con le Stelle: "Manchi"
Il messaggio, pubblicato su Instagram, è una dedica breve e intima, che Zazzaroni ha scritto così: "Sarà strano, così diverso, non ricevere la tua telefonata mentre in taxi raggiungo lo studio. Sarà triste controllare i messaggi sullo smartphone e non trovare il tuo giudizio su come sono vestito o gli improbabili emoticon che anche a 86 anni mi inviavi ed erano piccoli mostri sorridenti e chissà dove li avevi scovati. L’amore di una madre è fatto anche di piccole attenzioni, di condivisione di momenti di leggerezza. Sapere che mi guardavi ed eri contenta e la mattina dopo sentirti ripetere ‘mi sono addormentata, chi è uscito?’ mi addolciva la giornata. Manchi." Il dolore per la perdita di una madre è incolmabile, e Zazzaroni sta provando questa terribile sensazione sulla propria pelle.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ivan Zazzaroni, il ricordo della madre a Ciao Maschio
Parole che richiamano quelle pronunciate qualche mese fa a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, dove Zazzaroni aveva parlato apertamente di quella perdita. Ad aver lasciato il vuoto maggiore, aveva spiegato, erano le telefonate e le abitudini. La madre viveva a Bologna e negli ultimi anni si vedevano meno, ma il loro era un legame straordinario, fatto di un amore senza filtri: "È stata una mamma che mi ha amato in modo totalmente acritico: per lei ero sempre il più bello, il più bravo, il più intelligente". Aveva raccontato anche il rito che precedeva ogni puntata di Ballando: la chiamata prima della diretta, la visione del programma e i messaggi pieni di emoji con leoni e animali, inviati "come un bambino di quattro anni". L’ultima volta che si erano sentiti, lei gli aveva detto di stare benissimo: "Ivan, sto benissimo, sono venti giorni che non sto così bene". Poche ore dopo, la telefonata del fratello con la notizia della sua morte.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le Stelle 2026, "mega cachet per Diletta Leotta": la risposta (sorprendente) della conduttrice
La conduttrice avrebbe valutato la proposta della Rai prima di decidere di non parte...
Ballando con le Stelle non è più solo un programma tv: la pista per il 2026 è pronta, ma lo spettacolo è già cominciato sui social
Dal 3 ottobre Milly Carlucci riparte: l’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano e ...
Barbara D’Urso si annuncia a Ballando con le stelle: “Budget basso, nessun problema”. La sua verità su cachet, bugie e ‘capricci’
Dopo le ultime indiscrezioni, è stata la stessa conduttrice a confermare via social ...
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Rai: trovata l’intesa economica. Rimpiazza Selvaggia Lucarelli: dettagli e retroscena
Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex conduttrice Mediaset avrebbe finalmente siglat...
Ballando con le stelle, svolta su Paolo Belli: “Milly ha deciso”. E Ivan Zazzaroni conferma Barbara D’Urso: “Ma non sarà come Selvaggia Lucarelli”
Barbara D’Urso verso la giuria dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, mentre Paolo Bel...
Ballando con le Stelle, si parte (con rivoluzione): giuria, cast, Sciarelli in pista e Selvaggia Lucarelli a casa. Cosa vedremo stasera
Oggi sabato 3 ottobre 2026 inizia la nuova edizione (e la nuova “era”) dello show di...
Ballando con le Stelle 2026, la proposta (choc) di Milly Carlucci per Fabio Canino. Cosa ha risposto il giurato
Il protagonista del dance show di Rai 1 sarebbe ancora in bilico per la prossima sta...
Ballando con le Stelle 2026, il cast (finalmente) è completo: tutti i 12 concorrenti e il nodo della giuria ancora in bilico
Milly Carlucci ha ormai definito la squadra dei protagonisti della nuova edizione, m...