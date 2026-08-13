Iva Zanicchi, vandalizzata la targa nel suo paese: l’amarezza della cantante e l’addio ai concerti Dopo nemmeno 48 ore a Vaglie è stata imbrattato il cartello dedicato all’Aquila di Ligonchio, che intanto ha annunciato la fine della carriera live nel 2026

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Da una parte l’amarezza per la targa inaugurata nel suo paese natale e danneggiata appena due giorni dopo la cerimonia, dall’altra la decisione di chiudere nel 2026 la sua carriera live dopo oltre sessant’anni di attività. Iva Zanicchi si trova al centro dell’attenzione per due notizie che, pur molto diverse, raccontano entrambe un momento di svolta nella sua lunga storia personale e artistica Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Iva Zanicchi: la targa vandalizzata nel paese natale

Era stata una giornata speciale quella del 9 agosto per Iva Zanicchi e per la comunità di Vaglie, frazione di Ligonchio nel comune di Ventasso, sull’Appennino reggiano. Il borgo che ha dato i natali alla cantante aveva scelto di celebrarla con una serie di iniziative: la cittadinanza onoraria, una targa sulla casa in cui è nata e un cartello all’ingresso del paese con la scritta "Borgo natale di Iva Zanicchi". Un omaggio alla donna e all’artista, diventata negli anni una delle voci più riconoscibili della musica italiana. A meno di 48 ore dalla festa, però, la targa è stata imbrattata da ignoti. Un episodio che ha suscitato indignazione nella comunità e amarezza nella stessa Zanicchi, che ha voluto soprattutto sottolineare il valore dell’accoglienza ricevuta: "Vorrei dire che un gesto così assurdo non cancellerà l’emozione che ho provato quando sono tornata nei miei luoghi del cuore e ho sentito l’affetto di tutti i miei compaesani. Mi dispiace tantissimo, soprattutto per il sindaco Enrico Ferretti che è stato meraviglioso, e anche per tutte le persone e le autorità che si sono impegnate per realizzare questa iniziativa". Il sindaco Ferretti ha definito l’accaduto un gesto grave contro la memoria e l’identità della comunità, assicurando che la targa sarà ripristinata.

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Nel 2026 l’ultimo anno di concerti: la decisione di Iva Zanicchi

A pochi giorni dall’omaggio ricevuto nel suo borgo Iva Zanicchi ha annunciato anche una decisione importantissima. A 86 anni, infatti, la cantante ha spiegato che il 2026 sarà l’ultimo anno di concerti. Una scelta legata soprattutto alla fatica degli spostamenti e ai ritmi delle esibizioni dal vivo, non alla volontà di abbandonare completamente il mondo dello spettacolo. "Ma è l’ultimo anno, eh, poi di concerti non ne faccio più. Se Dio mi dà la fortuna di campare, magari faccio la tv e altre cose, ma basta cantare", ha dichiarato Zanicchi. Dopo più di sessant’anni di musica, il sipario sui concerti potrebbe quindi chiudersi, lasciando spazio a una presenza nel mondo dello spettacolo con tempi e modalità differenti.

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