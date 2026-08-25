Iva Zanicchi replica a Franco Simone: “Ancora una volta lo sto aiutando”. La reazione (gelida) alle accuse durissime
Dopo le accuse del cantautore sulla presunta “black list” Rai e sul loro rapporto ai tempi di Music Farm, la cantante ribadisce la sua verità: “Non gli porto rancore"”
Iva Zanicchi rompe il silenzio sulle accuse di Franco Simone e respinge con decisione la ricostruzione del cantautore. «Se c’è una persona che ho sempre aiutato nel mondo dello spettacolo quello è Franco Simone», afferma la cantante, che ricorda il sostegno offerto al collega negli anni e nega di aver mai cercato di ostacolarne la carriera. Al centro dello scontro c’è soprattutto Music Farm, il reality musicale che ha riacceso una vicenda fatta di versioni radicalmente opposte.
La reazione di Iva Zanicchi alle accuse di Franco Simone
La replica di Iva Zanicchi è arrivata attraverso l’Adnkronos ed è netta. La cantante rivendica di aver sostenuto Simone in diverse occasioni, citando anche alcuni passaggi televisivi decisivi.
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"Gli ho fatto da madrina a Castrocaro, l’ho imposto con una fatica boia a Domenica In tra gli autori e anche come partecipante a Music Farm. Sono andata da Gori a implorarlo di metterlo dentro e ho fatto per lui tante altre cose, ma lasciamo perdere. Non gli porto rancore".
Una versione che contrasta frontalmente con quella raccontata dal cantautore, che proprio a Music Farm attribuisce uno dei momenti più difficili del suo rapporto con Zanicchi. l’Aquila di Ligonchio, dunque, non sembra intenzionata ad alimentare lo scontro personale con il suo ex amico. "Evidentemente lui trova un po’ di notorietà facendo queste dichiarazioni ogni cinque o sei anni", osserva. Poi aggiunge:
"Io so che l’ho solo aiutato e, ancora una volta lo sto aiutando perché così trova un po’ di visibilità. Se questo gli può dare una mano mi fa piacere"
Che cosa sosteneva Franco Simone
La nuova diatriba tra Franco Simone e Iva Zanicchi è esploso dopo un video pubblicato dal primo su TikTok. Il cantautore pugliese, classe 1949, ha sostenuto di essere ancora oggi penalizzato in Rai e di essere inserito in una presunta "black list" degli indesiderati. "La settimana scorsa sono saltati all’ultimo due programmi che avrei dovuto fare in Rai. All’ultimo momento è intervenuto qualcuno che ha messo un veto".
Al centro del suo racconto c’è Music Farm, il reality musicale trasmesso su Rai 2 dal 2004 al 2006, al quale Simone partecipò nella prima edizione, nel 2004. Secondo il cantante, proprio durante il programma Zanicchi, a causa della sua popolarità presso il pubblico, avrebbe avuto un voltafaccia nei suoi confronti, arrivando a dire agli altri concorrenti: "dobbiamo difenderci da Franco Simone perché rischia di vincere".
Si tratta, però, di accuse che la Zanicchi ha smentito, sostenendo esattamente il contrario: di aver aiutato il cantautore nella sua carriera e di aver contribuito alla sua partecipazione a Music Farm.
Simone ha poi aggiunto: "Di me dicono che ho un carattere pessimo, mi dipingono spesso come un terrone che approfitta di qualsiasi situazione, cose che non merito. Come artista posso essere messo in discussione, come uomo proprio no". Quindi ha concluso il suo intervento rivolgendosi direttamente alla cantante: "Spero che tu un giorno tu possa metterti una mano sulla coscienza, possa chiedermi perdono e possa raccontare a tutti il male che mi hai fatto".
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