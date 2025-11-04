Iva Zanicchi, chi è il primo marito Antonio Ansoldi: le corna, la verginità all'altare e il dolore per Fausto Pinna La cantante si è sposata a 27 anni con un produttore musicale, da cui ha avuto la figlia Michela. Poi il rapporto intenso (durato 40 anni) con il secondo compagno.

Stasera Iva Zanicchi sbarca a Belve, pronta a raccontare – come solo lei sa fare – una vita fatta di successi, ‘peccati’ e dolori profondi. La voce potente e il carattere indomito, la Zanicchi si è sposata a 27 anni con Antonio Ansoldi, ma il matrimonio è naufragato tra i tradimenti reciproci. Poi è arrivato l’amore con Fausto Pinna, scomparso di recente. E nel mezzo la nascita della figlia Michela. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Iva Zanicchi, il primo marito Antonio Ansoldi e i tradimenti (reciproci)

Antonio Ansoldi, primo marito di Iva Zanicchi, è stato uno dei discografici più apprezzati e rinomati del panorama musicale italiano. Nato a Taranto nel 1934, figlio di Giovanni Battista Ansoldi (fondatore della storica etichetta Ri-Fi), "Tonino" ha scoperto voci come Mina, Memo Remigi e Cristiano Malgioglio. E proprio negli uffici della sua etichetta, nel cuore della Milano anni ’60, la giovane Iva ha firmato il primo contratto importante, finché la collaborazione professionale tra i due non si è trasformata in amore.

Nel 1967, Iva e Antonio si sono sposati a Bologna. Dal loro legame è nata una figlia, Michela, ma il matrimonio – come la stessa cantante ha confessato senza problemi – non è mai stato idilliaco. "Sono stato un po’ cattiva", ha ammesso, "ho tradito, che è una parola che odio. Però è successo, con il mio primo marito ci siamo traditi. Del resto mi sono sposata vergine, a 27 anni, eh. In qualche modo dovevo recuperare".

Il ‘recupero’, in realtà, è stato un turbinio di tradimenti reciproci e rimpianti mai superati: "Non avrei mai dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita…Quando ho divorziato la colpa era solo mia, lui era innocente. Questo me lo sono portato dietro finora".

La separazione è arrivata nel 1985, lasciando una cicatrice che la Zanicchi non dimentica: "Io lo stimo tantissimo, ma è andata così. Il divorzio è stato un fallimento vero". Il mondo della musica ha salutato Ansoldi quando è scomparso, nel 2020.

Il secondo compagno Fausto Pinna e il dolore del lutto

Se Ansoldi ha segnato una fase tormentata, Fausto Pinna ha rappresentato invece il ‘volto’ migliore della vita privata di Iva. La storia d’amore tra Fausto Pinna e Iva Zanicchi è durata quasi quarant’anni, iniziata alla fine degli anni ’80 quando si conobbero lavorando insieme al disco "Care Colleghe" di lei, lui come produttore musicale e lei come cantante. Pur non essendosi mai sposati, si consideravano marito e moglie e hanno condiviso una vita fatta di complicità, allegria e sentimenti profondi. La loro relazione, solida e intensa, ha resistito anche alla lunga malattia di Pinna, un tumore ai polmoni diagnosticato nel 2020 che lo ha portato via nell’agosto del 2024. Provocando in Zanicchi un dolore immenso, ma anche la gratitudine per un amore vissuto pienamente e senza rimpianti.

