Italia-Spagna, finale Coppa Davis in TV: orario, dove vederla in chiaro, la sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz Oggi domenica 23 novembre 2025 l'Italia proverà a sollevare la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo nonostante l'assenza di Jannik Sinner: diretta tv su Rai 1 e Sky.

L’Italia ha la possibilità per il terzo anno consecutivo di conquistare la Coppa Davis, anche se questa volta non potrà esserci Jannik Sinner, reduce dal successo alle ATP Finals di Torino, a sollevare il trofeo. Avere raggiunto l’atto conclusivo del torneo non può che essere un’ulteriore conferma del grande momento che sta vivendo il tennis nostrano, anche se l’altoatesino non sarà l’unico grande assente, visto che a lui si unisce anche Lorenzo Musetti, anche lui grande protagonista dei trionfi arrivati nel 2023 e nel 2024.

L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 23 novembre 2025, giornata che potrebbe entrare di diritto nella storia dello sport tricolore. Chi è chiamato a raccogliere la loro eredità ha però tutte le carte in regola per fare bene, la scelta del tecnico Filippo Volandri è infatti ricaduta su Flavio Comolli e Matteo Berrettini, ma non si deve scartare a priori la coppia Bolelli e Vavassorri, oltre a una possibile sorpresa del calibro di Sonego.

Dall’altra parte ci sarà la Spagna, anche lei orfana della sua punta di diamante, ovvero Carlos Alcaraz, (fermo a causa di a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro). Out anche Davidovich Fokina, ma nonostante questo gli iberici proveranno a togliersi una bella soddisfazione.

Italia-Spagna, dove vedere la finale di Coppa Davis in Tv gratis e in streaming (domenica 23 novembre 2025)

La finale di Coppa Davis 2025 che vede per protagoniste Italia e Spagna è in programma domenica 23 novembre a partire dalle ore 15. I primi a sfidarsi saranno i numeri 2 delle rispettive nazionali, a seguire ovviamente la sfida fra i leader.

L’evento sarà disponibile in chiaro su Rai1 con la telecronaca di Maurizio Fanelli. La Tv di Stato approfitterà dell’occasione per rimodulare la sua tradizionale programmazione del pomeriggio, "Domenica In" con Mara Venier andrà infatti regolarmente in onda a partire dalle 14, ma durerà solo un’ora. La partita si interromperà poi momentaneamente alle 17 per dare la linea a una breve edizione del Tg1, per poi riprendere fino alle 20. Non andrà quindi in onda "Da noi a ruota libera" condotto da Francesca Fialdini.

Il match sarà disponibile anche in streaming gratuitamente grazie a RaiPlay, disponibile su PC, smartphone, tablet e smart Tv, così da poter vivere appieno le emozioni della gara anche lontano da casa.

Italia-Spagna sarà visibile anche su Supertennis, che ha i diritti della competizione, al canale 64 del digitale terrestre. La telecronaca in questo caso sarà curata da Lorenzo Fares e Diego Nargiso, in streaming su Supertennis X.

Italia-Spagna di Coppa Davis, il programma degli incontri e gli orari

Berrettini-Carreno Busta, primo singolare ore 15:00

Cobolli-Munar, secondo singolare a seguire

Doppio Bolelli/Vavassori-Granollers/Martinez a seguire se necessario

I precedenti tra Italia e Spagna

Non è certamente la prima volta che Italia e Spagna si sfidano in finale di Coppa Davis. Questa sarà infatti la 14esima sfida tra le due nazioni, con gli azzurri avanti 7-6 nei precedenti. L’ultimo incontro risale ai play-off del World Group del 2006, a cui presero parte anche Filippo Volandri (oggi capitano dell’Italia) e David Ferrer (attuale capitano della Spagna). In quell’occasione, Volandri aveva sconfitto Tommy Robredo nella prima partita, mentre Ferrer aveva superato nel quinto match Andreas Seppi.

1932, R16 Europa: Italia-Spagna 4-1

1954, R16 Europa: Italia-Spagna 5-0

1959, Finale Europa: Italia-Spagna 4-1

1963, R16 Europa: Italia-Spagna 1-4

1968, Finale Europa: Italia-Spagna 2-3

1973, Semifinale Europa: Italia-Spagna 3-2

1977, Finale Europa: Italia-Spagna 3-2

1992, R16 World Group: Italia-Spagna 4-1

1994, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4

1977, QF World Group: Italia-Spagna 4-1

2000, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4

2005, R16 World Group: Italia-Spagna 2-3

2006, R16 World Group: Italia-Spagna 1-4

La sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz

A Bologna, anche senza scendere in campo, Sinner e Alcaraz hanno rubato la scena. Le loro assenze pesano, ma la loro presenza "virtuale" è stata costante: Jannik che sprona gli azzurri con messaggi e telefonate prima dei match, Carlos che segue ogni punto dalla sua casa di Murcia, trasformando il soggiorno sul divano in una sorta di tifo organizzato. È una Davis in cui i due giovani fenomeni non toccano palla, eppure restano protagonisti, come se la loro energia attraversasse chilometri e spogliatoi. Una rivalità sospesa, che continua a distanza.

