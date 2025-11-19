Italia, sorteggio playoff Mondiali 2026: dove e quando vederlo in Tv e possibili avversarie. Azzurri penalizzati Giovedì 20 novembre a Zurigo la Nazionale di Gattuso scoprirà chi dovrà affrontare negli spareggi: canale e orario diretta tv e streaming

L’Italia è ancora ai playoff. Per la terza volta consecutiva, infatti, gli Azzurri dovranno affrontare gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali 2026: l’obiettivo è quello di scongiurare il terzo fallimento. Dopo la batosta di San Siro contro la Norvegia nell’ultima giornata dei gironi, domani giovedì 20 novembre 2025 la Nazionale di Rino Gattuso scoprirà la sua avversaria ai playoff; il sorteggio inizierà a Zurigo alle 13 e sarà trasmesso anche in diretta tv e streaming. Scopriamo dove vederlo e tutti i dettagli.

Mondiali 2026, il sorteggio dell’Italia per i playoff: dove vederlo in diretta tv e streaming (giovedì 20 novembre 2025)

Dopo avere chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle della Norvegia a punteggio pieno, l’Italia dovrà passare ancora una volta dai playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il CT Rino Gattuso è chiamato a evitare lo scenario peggiore: non andare al Mondiale per la terza edizione consecutiva. Domani giovedì 20 novembre 2025 gli Azzurri conosceranno finalmente il proprio avversario; nella sede FIFA di Zurigo, infatti, si terrà il sorteggio degli spareggi a partire dalle ore 13:00. L’estrazione decreterà gli accoppiamenti e tutti i match del torneo che assegnerà l’ultimo posto europeo ai Mondiali del 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada. Sarà possibile seguire il tutto anche in tv: il sorteggio sarà infatti visibile in diretta in chiaro su Rai Sport e anche su Sky Sport 24, che seguiranno passo dopo passo le estrazioni. Streaming gratuito disponibile su RaiPlay e, per tutti gli abbonati alla piattaforma, su NOW e sull’app SkyGo.

13:00 Sorteggio playoff Mondiali 2026 | in diretta su Rai Sport e Sky Sport 24; streaming disponibile su RaiPlay, NOW e SkyGo

Le possibili avversarie degli Azzurri, formula e regolamento degli spareggi e le polemiche di Gattuso

Nonostante l’espansione del numero di squadre partecipanti (da 32 a 48) per i prossimi Mondiali l’Italia dovrà ancora una volta affrontare gli spareggi. Se da un lato Bolivia, Nuova Caledonia e Repubblica Democratica del Congo più una squadra dell’AFC e due della Concacaf disputeranno il playoff intercontinentale, dall’altro gli Azzurri si giocheranno l’ultimo posto per una nazionale europea. Collocata in prima fascia (con Turchia, Danimarca e Ucraina), l’Italia affronterà una squadra di quarta fascia tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord in semifinale – partita secca e in casa – per approdare in finale e giocarsi il tutto per tutto. Inutile dire che per la nostra Nazionale ci sono due ‘spauracchi’ come Svezia e Macedonia del Nord, che eliminarono gli Azzurri nelle ultime due edizioni. Archiviate le inutili polemiche sulle squadre partecipanti (lamentandosi di "troppe africane" e della formula di qualificazione), Gattuso sarà chiamato a riportare l’Italia a un Mondiale per la prima volta dopo 12 anni e sarà presente a Zurigo, a contrario del presidente della FIGC Gravina.

