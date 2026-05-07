Italia ripescata ai Mondiali, ore di caos e speranze: l’Iran non ci sta, “azzurri pronti”. La Rai è già pronta
Iran ai Mondiali, resta aperto il dibattito sull’Italia: tra rassicurazioni, dubbi diplomatici e il maxi piano Rai per l’evento più atteso.
Mondiali di calcio 2026: il ruolo dell’Italia nelle ipotesi di ripescaggio
In uno scenario puramente teorico, l’Italia tornerebbe a occupare una posizione centrale nel dibattito. La Nazionale azzurra, forte della propria tradizione e delle quattro vittorie mondiali, rappresenterebbe una delle candidature più solide in caso di necessità di sostituzione. Tuttavia, lo stesso Zampolli ha sottolineato come la situazione resti complessa dal punto di vista politico e organizzativo, affermando che: "Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al tempo stesso, la posizione ufficiale resta quella della conferma della presenza dell’Iran, che ha ribadito la volontà di partecipare regolarmente alla competizione chiedendo però garanzie sul piano logistico e di sicurezza. Zampolli ha inoltre aggiunto una riflessione sul possibile impatto mediatico di un eventuale ripescaggio italiano, sostenendo che "I tifosi non si troveranno per tifare insieme e dare il proprio supporto e guarderanno le partite anche se la qualificazione non è avvenuta sul campo".
Il Mondiale e la strategia Rai tra innovazione e format
Il Mondiale 2026 sarà il primo della storia con 48 squadre e una struttura completamente distribuita tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un evento che si preannuncia come il più imponente mai realizzato nel calcio moderno, capace di attrarre un pubblico globale senza precedenti.
In Italia, la risposta mediatica sarà altrettanto ambiziosa. La Rai ha infatti costruito un piano editoriale esteso che prevede la trasmissione di 35 match in esclusiva su Rai 1, con ampia collocazione in prima serata e diffusione anche su RaiPlay. Il racconto sarà arricchito da approfondimenti e programmi dedicati come Notti Mondiali, Dribbling Mondiali e Italia chiama USA, pensati per accompagnare il pubblico lungo tutto il torneo.
Accanto alla copertura sportiva tradizionale, spazio anche a nuovi linguaggi televisivi e format innovativi. Tra questi spicca Hot Gol, progetto che unisce calcio e intrattenimento culinario in un contesto narrativo leggero e accessibile. L’obiettivo complessivo è trasformare il Mondiale in un’esperienza mediatica totale, capace di coinvolgere pubblico televisivo, digitale e radiofonico.
Potrebbe interessarti anche
"Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto”: la Rai torna a sperare (grazie all’uomo di Trump). Cosa cambia in TV
L’inviato del presidente USA Paolo Zampolli avrebbe avanzato la proposta alla FIFA, ...
Italia ripescata ai Mondiali, svolta improvvisa: Iran fuori dal congresso Fifa e amichevoli annullate. La Rai sogna un’estate al 50% di share
L’esclusione dei delegati iraniani dal congresso FIFA di Vancouver a meno di un mese...
Italia ripescata ai Mondiali, nuova svolta: la pretesa (impossibile) dell’Iran e la minaccia d’addio. Il piano B della Rai
L’eventuale ripescaggio degli Azzurri cambierebbe la copertura della tv di Stato: la...
Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di Rimedio e il retroscena di Infantino sull’Iran
Il telecronista esclude l’ipotesi di un ripescaggio della Nazionale alla Coppa del M...
Italia ripescata, la mossa dell’Iran ‘spegne’ il sogno azzurro ai Mondiali. Ma la Rai prepara una svolta storica
Tiziana Alla sarà la prima voce femminile della tv di Stato alla Coppa del Mondo, da...
Rai, l’Italia ripescata ai Mondiali è un affare d’oro: le cifre (faraoniche) in ballo, l'Iran e il cavillo che ci fa sperare
L’eventuale ripescaggio degli Azzurri alla Coppa del Mondo salverebbe la tv di Stato...
“Italia ripescata ai Mondiali”, la Rai pronta a festeggiare: l’ultima offerta dell’Iran e l’intrigo Trump-Infantino
Il possibile forfait dell’Iran riaccende le speranze azzurre e accende i riflettori ...
Italia ripescata ai Mondiali, la Rai può ‘guadagnare’ due partite (e una valanga di milioni): date, avversari e retroscena sui play-off ridotti
L’eventuale ripescaggio degli Azzurri nella Coppa del Mondo potrebbe passare per un ...