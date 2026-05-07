La conferma della presenza dell’Iran ai Mondiali 2026 avrebbe dovuto chiudere definitivamente ogni discussione legata a un possibile ripescaggio dell’Italia, eppure il dibattito continua ad alimentarsi tra dichiarazioni, interpretazioni regolamentari e scenari che, almeno per il momento, restano teorici ma non del tutto archiviati. A riportare l’attenzione sulla questione è stato Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti , che in un’intervista ha spiegato come la situazione possa ancora lasciare aperto qualche margine di incertezza.

Mondiali di calcio 2026: il ruolo dell’Italia nelle ipotesi di ripescaggio

In uno scenario puramente teorico, l’Italia tornerebbe a occupare una posizione centrale nel dibattito. La Nazionale azzurra, forte della propria tradizione e delle quattro vittorie mondiali, rappresenterebbe una delle candidature più solide in caso di necessità di sostituzione. Tuttavia, lo stesso Zampolli ha sottolineato come la situazione resti complessa dal punto di vista politico e organizzativo, affermando che: "Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è difficile fidarsi. Ora dicono che la squadra verrà, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta".

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Al tempo stesso, la posizione ufficiale resta quella della conferma della presenza dell’Iran, che ha ribadito la volontà di partecipare regolarmente alla competizione chiedendo però garanzie sul piano logistico e di sicurezza. Zampolli ha inoltre aggiunto una riflessione sul possibile impatto mediatico di un eventuale ripescaggio italiano, sostenendo che "I tifosi non si troveranno per tifare insieme e dare il proprio supporto e guarderanno le partite anche se la qualificazione non è avvenuta sul campo".

Il Mondiale e la strategia Rai tra innovazione e format

Il Mondiale 2026 sarà il primo della storia con 48 squadre e una struttura completamente distribuita tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un evento che si preannuncia come il più imponente mai realizzato nel calcio moderno, capace di attrarre un pubblico globale senza precedenti.

In Italia, la risposta mediatica sarà altrettanto ambiziosa. La Rai ha infatti costruito un piano editoriale esteso che prevede la trasmissione di 35 match in esclusiva su Rai 1, con ampia collocazione in prima serata e diffusione anche su RaiPlay. Il racconto sarà arricchito da approfondimenti e programmi dedicati come Notti Mondiali, Dribbling Mondiali e Italia chiama USA, pensati per accompagnare il pubblico lungo tutto il torneo.

Accanto alla copertura sportiva tradizionale, spazio anche a nuovi linguaggi televisivi e format innovativi. Tra questi spicca Hot Gol, progetto che unisce calcio e intrattenimento culinario in un contesto narrativo leggero e accessibile. L’obiettivo complessivo è trasformare il Mondiale in un’esperienza mediatica totale, capace di coinvolgere pubblico televisivo, digitale e radiofonico.