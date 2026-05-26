Italia ripescata ai Mondiali, Trump boccia l’Iran e ci fa sperare: “Sorprese possibili”. E la Rai chiama a raccolta le sue stelle Secondo il suo braccio destro Paolo Zampolli il presidente USA non sarebbe contento delle ‘condizioni’ imposte dalla Nazionale persiana: cosa succede

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mancano poco più di due settimane fa al via dei Mondiali 2026 e non mancano i nodi ancora da sciogliere, soprattutto in termini organizzativi. Oltre allo scoppio dell’epidemia di ebola in Congo, infatti, resta in parte irrisolta la questione Iran, con la Nazionale persiana protagonista di un lungo tira e molla con la FIFA e gli Stati Uniti, i quali ospiteranno la Coppa del Mondo e che soltanto pochi mesi fa bombardavano la repubblica islamica in un’operazione militare congiunta con Israele. Le tensioni non si sono ancora placate e, stando alle parole del braccio destro di Donald Trump Paolo Zampolli, in caso di ritiro forzato dell’Iran si spalancherebbero le porte al ripescaggio dell’Italia. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Mondiali 2026, le condizioni dell’Iran e la reazione di Trump: le ultime news su sogno ripescaggio Italia

"Per ora dicono ancora che verranno. Stanno decidendo, ma io sono convinto che ci possono essere tante sorprese, perché l’Iran è noto per cambiare idee e posizioni in qualsiasi modo" ha dichiarato Paolo Zampolli, ospite di Fedez e Mr. Marra nell’ultima puntata del podcast Pulp. Il braccio destro di Donald Trump ha parlato delle garanzie richieste dalla Nazionale iraniana per partecipare in sicurezza ai Mondiali 2026 e dello scontento del presidente USA: "Mi sembra che queste dieci condizioni sono un po’ troppe, infatti qualcuno mi ha detto che al presidente non sono proprio piaciute". Nonostante la Serie A e i principali campionati europei siano giunti al termine e, dopo avere mancato la qualificazione, gli Azzurri siano già in vacanza (e la Nazionale senza un CT), Zampolli ha rilanciato l’ipotesi di un ripescaggio all’ultimo dell’Italia: "Io sono italiano, forza azzurri, no? Allora io l’ho suggerito al presidente e poi informato Gianni Infantino, nel caso dovesse succedere qualcosa, visto che l’Italia ha vinto quattro titoli mondiali".

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Il ruolo del Messico e l’offerta Rai: al via la Coppa del Mondo anche in tv

Nonostante il ‘sogno’ di Paolo Zampolli l’Iran dovrebbe prendere parte regolarmente (e giustamente) ai Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada, al via il prossimo 11 giugno. Resta da sciogliere il nodo legato alla questione visti, con gli Stati Uniti che vorrebbero vietare agli iraniani di pernottare sul suo suolo USA. In soccorso della Nazionale persiana, però, è intervenuta la presidentessa messicana Sheinbaum, che si è dichiarata disponibile a ospitare i calciatori durante la competizione. Quel che è certo è mancano solo 17 giorni all’inizio dei Mondiali, che in Italia saranno trasmessi dalla Rai (QUI il calendario completo delle 35 partite in chiaro) e in viale Mazzini si stanno facendo le preparazioni in grande stile. Mentre continua la gara di palleggi a tema indetta da Stefano De Martino ad Affari Tuoi (con Herbert Ballerina in testa con oltre 50 palleggi, ieri è stato il turno di Thanat che ne ha fatti appena due), anche a La Volta Buona di Caterina Balivo è spuntato il pallone dei Mondiali in studio per ‘lanciare’ l’offerta Rai sulla Coppa del Mondo.

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