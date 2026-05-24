Italia ripescata ai Mondiali, colpo di scena: Congo dice no a Usa e Fifa, il sogno azzurro si riaccende (e la Rai spera) L''Italia continua a sognare il ripescaggio ai Mondiali 2026 e le ultime notizie sull'emergenza sanitaria del Congo riaccendono le speranze (anche della Rai)

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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L’Italia continua a sperare in un clamoroso ripescaggio per i Mondiali 2026 nonostante l’eliminazione subita sul campo per via della Bosnia. Nelle ultime ore, infatti, è tornata a circolare con forza l’ipotesi di un possibile ripescaggio degli Azzurri legato alla delicata situazione sanitaria che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Tra allarmi sanitari, restrizioni internazionali e scenari ancora tutti da definire, il tema sta facendo discutere tifosi, media e addetti ai lavori. E intanto anche la Rai osserva la situazione con grande attenzione, consapevole dell’enorme impatto televisivo che avrebbe la presenza della Nazionale azzurra al torneo più atteso dell’anno. Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti.

Congo, l’emergenza sanitaria fa sognare gli azzurri

La situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo sta creando forte preoccupazione anche in ambito sportivo. Il nuovo allarme Ebola, infatti, potrebbe avere conseguenze indirette pure sul percorso verso i Mondiali del 2026, soprattutto considerando che gli Stati Uniti stanno mantenendo controlli molto rigidi sugli ingressi da alcune aree considerate sensibili.Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la nazionale congolese starebbe valutando soluzioni alternative per preparare il torneo lontano dal proprio Paese, proprio per evitare problemi logistici e sanitari. In questo clima di incertezza qualcuno ha iniziato a ipotizzare uno scenario estremo: una possibile esclusione o rinuncia che aprirebbe inevitabilmente il dibattito su chi potrebbe prendere il posto lasciato libero.Ed è qui che il nome dell’Italia è tornato improvvisamente a circolare. Non esistono conferme ufficiali da parte della FIFA e al momento si tratta soltanto di ipotesi, ma il tema ha rapidamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. A rendere ancora più rumorosa la vicenda sono state anche alcune dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti, dove si starebbe valutando con grande attenzione l’impatto sanitario legato agli spostamenti internazionali in vista della competizione. La possibilità di vedere gli Azzurri nuovamente in corsa resta quindi molto complicata, ma il semplice fatto che si sia tornati a parlare di Mondiali e Italia nello stesso discorso ha inevitabilmente riacceso entusiasmo e curiosità.

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La Rai osserva tutto con attenzione: con l’Italia ai Mondiali cambierebbe tutto

Un eventuale ritorno dell’Italia ai Mondiali avrebbe conseguenze enormi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche televisivo. La Rai sa perfettamente quanto la Nazionale riesca a spostare pubblico e ascolti, soprattutto durante eventi di questa portata. Negli ultimi anni l’assenza degli Azzurri dal Mondiale ha rappresentato anche un duro colpo per il richiamo televisivo della competizione in Italia. Le partite senza la Nazionale, infatti, difficilmente riescono a raggiungere gli stessi numeri in termini di share e coinvolgimento emotivo del pubblico. Per questo motivo negli ambienti televisivi si guarda con attenzione a ogni possibile sviluppo della vicenda Congo. Un eventuale ripescaggio dell’Italia trasformerebbe completamente l’interesse attorno ai Mondiali 2026, con ascolti destinati a crescere in maniera enorme e un entusiasmo mediatico che coinvolgerebbe programmi sportivi, approfondimenti e palinsesti Rai. Al momento resta soltanto uno scenario ipotetico, ma tra emergenza sanitaria, decisioni internazionali ancora aperte e voci sempre più insistenti, la possibilità continua a far sognare milioni di tifosi.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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