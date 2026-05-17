Italia ripescata ai Mondiali, l’Iran parte (ma l’accordo non c’è): azzurri unica alternativa e la Rai attende La speranza di vedere gli azzurri ai Mondiali resta viva e la Rai attende con il fiato sospeso. Gli ultimi aggiornamenti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

IPA

CONDIVIDI

L’attesa per i Mondiali di Calcio 2026 cresce giorno dopo giorno. La prossima Coppa del Mondo, organizzata tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la prima della storia con 48 Nazionali partecipanti e promette numeri giganteschi sia dal punto di vista sportivo che televisivo ed economico. In Italia, però, oltre all’entusiasmo per il torneo continua a circolare una domanda precisa: esiste ancora una possibilità di vedere gli azzurri in gara? Tutto ruota attorno alla situazione dell’Iran, qualificato ufficialmente ma ancora al centro di questioni diplomatiche che tengono aperto più di uno scenario. Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti.

Mondiali 2026, i problemi dell’Iran che fanno sognare i tifosi azzurri

Negli ultimi mesi il caso Iran è diventato uno dei temi più delicati legati ai Mondiali 2026. La squadra asiatica ha conquistato sul campo la qualificazione per il più prestigioso torneo per nazionali, ma le tensioni internazionali con gli Stati Uniti hanno alimentato dubbi sulla gestione della sua partecipazione alla competizione. La FIFA, almeno pubblicamente, continua a ribadire che l’Iran prenderà regolarmente parte al torneo. Nelle ultime settimane sono arrivate rassicurazioni anche sul fronte organizzativo, mentre la federazione iraniana ha già iniziato a programmare la preparazione del viaggio e tutta la macchina si è già attivata in vista dell’imminente inizio della manifestazione alla quale parteciperà con i 26 nomi già stilati nella lista ufficiale. Oltre a presentare la rosa degli atleti artecipanti, la federazione iraniana ha richiesto di ottenere visti per i giocatori e lo staff iraniani, affinché possano entrare negli Stati Uniti senza complicazioni. La richiesta includeva visti per i giocatori e i membri dello staff che avevano prestato servizio nel Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Ad oggi non è chiaro se la questione dei visti sia stata risolta.

Nonostante tutto questo, sembrerebbe che alcuni nodi diplomatici non siano ancora stati completamente risolti. Proprio per questo motivo il tema continua a essere seguito con attenzione anche in Italia, dove resta viva — almeno teoricamente — l’ipotesi di un clamoroso ripescaggio degli azzurri. Nel caso in cui una Nazionale qualificata dovesse rinunciare, infatti, la FIFA avrebbe margine decisionale sulla scelta della sostituta. E tra le escluse l’Italia resta il nome più forte per ranking, storia e peso internazionale. Uno scenario complicato, ma che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia ai Mondiali 2026, la Rai attende e ci spera: ecco cosa cambierebbe

Oltre ai tanti tifosi italiani in trepidante attesa dopo la terza eslcusione di fila dai Mondiali di calcio, anche la Rai aspetta con ansia l’esito di questa vicenda, che cambierebbe e non poco l’estate televisiva del servizio pubblico. La vicenda interessa da vicino l’emittente tv, che trasmetterà buona parte delle gare dei Mondiali 2026 in chiaro. L’eventuale presenza dell’Italia cambierebbe radicalmente il valore televisivo dell’evento, sia in termini di ascolti che di impatto mediatico. Con gli azzurri in campo, infatti, la Coppa del Mondo diventerebbe automaticamente il centro dell’estate televisiva italiana, con numeri potenzialmente enormi per audience e raccolta pubblicitaria. Senza la Nazionale, invece, il torneo rischia di coinvolgere soprattutto gli appassionati più stretti. Per questo a Viale Mazzini si continua a osservare con attenzione l’evolversi della situazione legata all’Iran. Anche se al momento non esistono aperture concrete verso il ripescaggio, un eventuale colpo di scena trasformerebbe i Mondiali 2026 in un’occasione storica per la tv pubblica italiana.

Potrebbe interessarti anche