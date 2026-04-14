Italia ripescata ai Mondiali, la Rai ‘guadagna’ due partite (e una valanga di milioni): date, avversari e retroscena sui play-off ridotti L’eventuale ripescaggio degli Azzurri nella Coppa del Mondo potrebbe passare per un doppio spareggio in onda sulla tv di Stato a giugno: il pericolo Danimarca

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’equilibrio geopolitico mondiale è sempre più fragile e le tensioni tra Stati Uniti e Iran potrebbero portare anche a clamorosi risvolti sportivi. La minaccia di Donald Trump sul Medio Oriente è sempre più reale e fa tremare il mondo, ma – seppure tristemente – crea uno spiraglio per il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. La Nazionale iraniana potrebbe infatti essere costretta al ritiro dalla Coppa del Mondo (che si terrà proprio negli USA, oltre a Messico e Canada) e gli Azzurri potrebbero prenderne il posto. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, la FIFA starebbe pensando a un play-off decisivo a quattro squadre; uno scoglio difficilissimo per la nostra Nazionale, ma anche uno stuzzicante scenario per la Rai, che trasmetterebbe le partite in chiaro assicurandosi tutti gli introiti del caso. Scopriamo tutti i dettagli.

Italia ai Mondiali 2026, il ripescaggio al posto dell’Iran: l’ipotesi del nuovo play-off

La precaria e allarmante situazione tra Stati Uniti e Iran – come anticipato – potrebbe avere delle ripercussioni nel mondo del calcio. Nonostante Gianni Infantino stia provando a fare da ‘ponte’ sportivo tra Donald Trump e il Medio Oriente, infatti, in caso di mancato accordo (pacifico) tra i due Paesi non è da escludere il ritiro dell’Iran dai Mondiali 2026. La Nazionale iraniana non potrebbe infatti giocare la Coppa del Mondo negli USA e, al suo posto, spetterebbe alla FIFA decidere la squadra destinata a ereditarne lo slot nel girone G. Inizialmente si era pensato proprio all’Italia (prima nel ranking mondiale tra le non qualificate) o agli Emirati Arabi Uniti (eliminati nella fase finale delle qualificazioni asiatiche), poi ha preso quota l’ipotesi di un play-off. Stando agli ultimi rumor, tuttavia, al mini-torneo non prenderebbero parte – come si era pensato – Italia, Danimarca, Polonia, Kosovo, Giamaica e Bolivia, vale a dire le migliori europee e le escluse da Concacaf e Sudamerica. Il nuovo scenario prevedrebbe dei play-off ridotti a quattro squadre: Italia-Oman da una parte, Danimarca-Emirati Arabi Uniti dall’altra. Si tratta ovviamente di un’ipotesi al momento remota, ma potrebbe rappresentare l’occasione per gli Azzurri di tornare in corsa dopo essere stati eliminati dalla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva.

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Il mini-torneo che ‘salva’ la Rai: due partite da cifre stellari per la tv di Stato

L’eventuale ripescaggio dell’Italia – come anticipato – avrebbe anche dei riflessi economici non indifferenti, soprattutto in casa Rai. La tv di Stato ha infatti pagato ben 70 milioni di euro per assicurarsi i diritti tv su 35 partite del Mondiale (grazie alla clausola che ha evitato il pagamento di 120 milioni in caso di eliminazione dell’Italia) ed è ora chiamata a un ‘piano’ per rientrare dell’esborso. Nonostante per l’Italia, nel caso, si prospetti un play-off complicatissimo considerato il momento, con il mini-torneo la Rai si assicurerebbe la messa in onda di due partite ‘extra’ (la semifinale con l’Oman e l’eventuale finale con la Danimarca, scoglio difficile da superare per gli Azzurri) per mettere da parte introiti pubblicitari stellari prima dell’inizio dei Mondiali senza la nostra Nazionale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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