Italia ripescata ai Mondiali, fine del sogno ufficiale: “Impossibile e inopportuno”. In Rai scatta il piano B senza Azzurri (con risparmio)
Anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha chiuso le porte a un eventuale ripescaggio della Nazionale alla Coppa del Mondo, al via l’11 giugno
Tra soli 15 giorni inizieranno i Mondiali 2026 e l’Italia non ci sarà. Gli Azzurri hanno fallito l’obiettivo qualificazione per la terza edizione consecutiva e non voleranno in USA, Messico e Canada, dove dal prossimo 11 giugno si disputerà la Coppa del Mondo. Con le convocazioni del CT ad interim Silvio Baldini e soprattutto le parole il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi svaniscono anche le ultime speranze di un improbabile ripescaggio, di cui si era parlato dopo le tensioni tra Iran e Stati Uniti e, più recentemente, con lo scoppio dell’epidemia di ebola in Congo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Mondiali 2026, nessun ripescaggio dell’Italia: le parole di Andrea Bodi
Nessun caso Iran e Repubblica Democratica del Congo ‘salva’ dalla recente epidemia di ebola che ha colpito il Paese; nonostante le insistenze del braccio destro di Donald Trump Paolo Zampolli, l’Italia non sarà ripescata e non prenderà parte ai Mondiali 2026. Gli Azzurri non sono riusciti a staccare il pass per la fase a gironi della Coppa del Mondo di scena in USA, Messico e Canada dal prossimo 11 giugno e rimarranno (giustamente) a casa per la terza volta consecutiva. Il CT ad interim Silvio Baldini ha diramato le convocazioni per le prossime amichevoli della Nazionale (selezionando quasi per intero il suo ‘blocco’ dell’Under 21, lanciando un chiaro segnale) e a spegnere le ultimi indiscrezioni su un più che improbabile ripescaggio ci ha pensato anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Non credo sia possibile e neanche opportuno" ha dichiarato Abodi ad Adnkronos. Intercettato agli Inclusion Days a Milano il ministro ha anche aggiunto: "Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo, quindi non credo sia possibile, né opportuno".
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L’offerta Rai: tutte le partite della Coppa del Mondo in tv (con sconto)
Memore degli ultimi due flop azzurri, la Rai è riuscita a risparmiare quasi 40 milioni di euro grazie a una clausola di ‘sconto’ sui diritti tv in caso di mancata qualificazione dell’Italia. La tv di Stato trasmetterà infatti ben 35 partite gratis e in chiaro (QUI il calendario completo), la maggior parte delle quali in prima serata su Rai 1. Si parte l’11 giugno con Messico-Sud Africa; dal 28 giugno inizierà la fase a eliminazione diretta e la finalissima di New York andrà in scena il 19 luglio.
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