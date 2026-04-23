"Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto”: la Rai torna a sperare (grazie all’uomo di Trump). Cosa cambia in TV L’inviato del presidente USA Paolo Zampolli avrebbe avanzato la proposta alla FIFA, che però vuole garantire la partecipazione dell’Iran: lo scenario

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’Italia vola ai Mondiali 2026? Stando a quanto riportato dal Financial Times l’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, avrebbe avanzato la proposta di includere Azzurri alla Coppa del Mondo che si terrà proprio in USA, Messico e Canada. L’ipotesi è stata molto discussa nelle ultime settimane a causa delle tensioni tra Trump e l’Iran, ma la volontà della FIFA rimane (giustamente) quella di garantire la partecipazione della Nazionale iraniana in totale sicurezza. Un eventuale ripescaggio cambierebbe notevolmente i piani Rai, che trasmetterà i Mondiali in tv. Scopriamo tutti i dettagli.

Italia ai Mondiali 2026, la richiesta dell’inviato di Trump alla FIFA

"Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali" ha dichiarato Paolo Zampolli al Financial Times. L’inviato speciale di Donald Trump ha svelato al prestigioso giornale britannico di avere avanzato la proposta del ripescaggio degli Azzurri ai Mondiali 2026 (che andranno di scena in USA, Messico e Canada quest’estate) al posto dell’Iran. "Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri aI Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione" le parole di Zampolli, che giustificherebbe l’inclusione dell’Italia semplicemente per il suo prestigioso passato e per il suo palmarès. La nostra Nazionale, tuttavia, non si è guadagnata sul campo la qualificazione alla Coppa del Mondo e rimarrà a casa per la terza edizione consecutiva. Il ripescaggio, infatti, rimane un’ipotesi remota; Gianni Infantino ha ribadito di volere fare da ‘ponte’ tra Stati Uniti e Iran e di garantire la partecipazione della Nazionale iraniana alla competizione ("L’Iran deve venire, rappresentano il loro popolo, si sono qualificati, i giocatori vogliono giocare" le parole del presidente FIFA).

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Il (difficile) ripescaggio dell’Italia cambia i piani Rai: perché

Pur trattandosi di uno scenario più che remoto, il ripescaggio dell’Italia costringerebbe la Rai a rivedere la copertura dei prossimi Mondiali. La tv di Stato si è assicurata i diritti tv per la trasmissione di 35 partite (tutte e 104 saranno invece su DAZN) e il numero non dovrebbe cambiare con la partecipazione degli Azzurri. Cambierebbe invece con ogni probabilità la squadra Rai (che per la prima volta avrà una telecronista donna), magari ampliata per seguire la Nazionale, e soprattutto gli introiti pubblicitari. La Rai ha sborsato ben 70 milioni di euro (e non 120 solo grazie alla clausola ‘paracadute’ in caso di mancata qualificazione dell’Italia, frutto di una lezione imparata purtroppo già in passato) e ora dovrà rientrare di una spesa considerevole, soprattutto considerato che si tratta di una competizione senza Italia.

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