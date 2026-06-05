'Campioni del mondo - Italia Loves Unesco', lo show Milly Carlucci tra opera, cucina e musica napoletana: anticipazioni, chi canta e scaletta Da Verona in diretta su Rai 1 uno show evento celebra i patrimoni Unesco italiani tra lirica, cucina e nuove candidature tra applausi e polemiche.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’Italia si conferma una potenza culturale senza eguali nel panorama mondiale, con 61 siti riconosciuti dall’UNESCO. Un primato che continua a crescere, grazie anche ai riconoscimenti più recenti dedicati all’arte del canto lirico e alla cucina italiana. Per celebrare questo straordinario patrimonio arriva un evento televisivo unico nel suo genere. Stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata su Rai 1, l’Arena di Verona diventa il cuore di una grande festa della cultura italian ititolata "Campioni del mondo – Italia Loves Unesco". Uno spettacolo che unisce musica, tradizione e identità nazionale, con uno sguardo rivolto anche al futuro delle nuove candidature. E non mancano le polemiche, soprattutto sulla scelta della location per uno dei momenti simbolicamente più delicati della serata.

"Campioni del mondo": lo show evento dall’Arena di Verona

In diretta da uno dei luoghi più iconici d’Italia, l’Arena di Verona ospita "Campioni del mondo – Italia loves Unesco", condotto da Milly Carlucci e realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura. Lo show è pensato come una grande celebrazione delle eccellenze italiane già riconosciute e di quelle in corsa per entrare nella lista del patrimonio mondiale.

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La struttura dello spettacolo è imponente e si sviluppa su due scenari paralleli. Da una parte l’Arena, trasformata in un palcoscenico lirico con le più celebri opere interpretate da star internazionali della lirica, accompagnate da orchestra, coro e centinaia di artisti tra danzatori e figuranti. Dall’altra Piazza Bra, dove prende vita un omaggio alla cucina italiana con una grande cena popolare in diretta, raccontata da Paolo Belli, che coinvolgerà fino a mille persone. Un doppio racconto che unisce musica e gastronomia come simboli identitari del Paese.

Lirica, cucina e la candidatura della canzone napoletana tra entusiasmo e polemiche

La serata porterà sul palco dell’Arena di Verona alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale e italiana: da Plácido Domingo a Vittorio Grigolo, fino a Patti Smith, attesa con una reinterpretazione sinfonica di "Because the Night". Accanto a loro, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci daranno vita a un omaggio corale alla tradizione della canzone napoletana, in un percorso musicale che intreccia lirica e identità culturale.

Proprio su questo segmento si concentra però anche il dibattito. La presentazione della candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell’UNESCO avverrà infatti a Verona, scelta che ha suscitato più di una perplessità. In molti si sono interrogati sull’opportunità simbolica di lanciare un riconoscimento così profondamente legato a Napoli e al Sud Italia lontano dal suo contesto naturale, alimentando una discussione tra valore universale del progetto e identità territoriale. L’organizzazione, però, non arretra e punta a leggere l’iniziativa come un gesto di unità nazionale, capace di superare le differenze geografiche e culturali. La regia di Fabrizio Guttuso Alaimo e la produzione della Fondazione Arena di Verona, con il sostegno delle istituzioni coinvolte, completano un evento che ambisce a raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze più riconosciute nel mondo.

Campioni del mondo – Italia Loves Unesco, la scaletta dei cantanti

Di seguito alcuni degli artisti attesi durante la serata (l’elenco non segue l’ordine delle esibizioni):

Plácido Domingo e Serena Autieri

Vittorio Grigolo

Gigi D’Alessio

Sal Da Vinci

Serena Rossi

Massimo Ranieri

Patti Smith

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