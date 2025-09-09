Italia-Israele, telecronaca Rai sotto accusa. Il ‘pranzo al sacco’ di Adani scatena la bufera: “Meglio eliminati”
Il commento ‘tecnico’ sopra le righe della diretta del rocambolesco 5 a 4 con cui gli Azzurri di Gattuso hanno vinto ha sollevato le critiche dei social
L’Italia tira un sospiro di sollievo e rimane in corsa per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il rocambolesco 5 a 4 con cui gli Azzurri di Gennaro Gattuso hanno superato Israele, però, è destinato a fare discutere, e non solo per la prestazione altalenante. La diretta tv di ieri lunedì 8 settembre 2025, infatti, ha sollevato molte critiche sui social per la telecronaca a dir poco sopra le righe di Lele Adani. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Israele-Italia: la telecronaca di Adani
"Vaaaamooosh! Vaaaamosh! Ma che partita è Ma che partita è? Ma che partita è? Ma ragazzi, ma che roba è? Ma che pranzo al sacco! È un pranzo al sacco in area di rigore, una gita scolastica, capiscimi al volo! Ahahaha!" sono state le parole di gioia di Lele Adani, esploso ieri al gol del 5 a 4 firmato da Tonali al minuto 91 di Israele-Italia. La partita era già sotto la lente d’ingrandimento per l’avversario in questione e la prestazione degli Azzurri di certo non ha convinto tutti ma a fare discutere – come detto – è stata anche la telecronaca di Adani. "Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta! Dillo Albe! Dai! Chi ti dice questa roba qua? Una roba tua quella lì! Ahahaha"; il commento ‘tecnico’ dell’ex difensore dell’Inter, che nella sua ‘follia’ ha addirittura smosso il professionalissimo telecronista Rai Alberto Rimedio, scoppiato a ridere in più di un’occasione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione (critica) dei social e l’attacco al telecronista
La telecronaca sopra le righe di Daniele Adani – come anticipato – non è andata giù al popolo del web. Sui social, infatti, l’ex Brescia, Fiorentina e Inter è stato preso di mira per il suo commento poco ‘tecnico’ e all’insegna dell’eccesso. "Il declino del calcio italiano è rappresentato dalla telecronaca della nazionale di Adani", "È più disagiante il commento di Adani o questa nazionale italiana? È questo il dilemma", "Ma Rimedio adesso si alza e lo mena. Dai, sembra una cronaca della Gialappas", "Ma che telecronaca è? Sembra il torneo dei bar", "Io voglio quello che prende Adani", "Adani pare un telecronista del wrestling su Italia Uno", "Non lo sopporto più" etc. si legge sui social, dove in tanti hanno attaccato la Rai: "Grazie Rai che usi i soldi del canone per Adani. Continuiamo a toccare il fondo", "La Rai gli spenga il microfono", "Io proporrei il boicottaggio anche di Lele Adani", "Adani fastidioso, mi spiego perché non vedevo la nazionale su RaiSport da tempo", "Cara Rai, cara Raiplay fino a che non mi togli Adani e fino a che non metti audio stadio metterò silenzioso", "Io un mondiale con l’Italia commentata da Adani non lo reggo. Meglio non qualificarsi". Non manca, tuttavia, chi si è fatto ‘prendere’ dalle emozioni di Adani e ha apprezzato il commento ‘tecnico’ coinvolgente: "Adani per una volta mi ha fatto ridere", "In area di rigore c’è il pranzo al sacco. Adani MVP della partita".
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, stasera niente puntata: De Martino si ferma dopo due flop (e Gerry Scotti festeggia)
Stasera - venerdì 5 settembre - Affari Tuoi lascia spazio su Rai 1 al match Italia-E...
Partita del Cuore 2025, cantanti vs politici: chi scende in campo e cosa vedremo stasera
In diretta da L'Aquila, Eleonora Daniele conduce la 34esima edizione della partita d...
Ascolti tv ieri (8 settembre): Matano riparte contro Nuzzi, in più di 7 milioni e mezzo per la Nazionale
La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Cleric...
Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: ...
Cosa vedere stasera in TV (giovedì 20 marzo), i consigli di Libero Magazine: il Titanic sfida Italia-Germania
Tra i migliori programmi da non perdere anche Geppy Cucciari e la sua Splendida Corn...
Palio di Siena 2025, oggi in diretta tv su La7: orario, favoriti, Contrade, cavalli, fantini
Oggi 16 agosto La7 seguirà in esclusiva il Palio dell’Assunta 2025: diretta dalle 16...
Rai e Mediaset, palinsesti stravolti per la volata Scudetto tra Napoli e Inter: come cambia la programmazione
Oggi venerdì 23 maggio 2025 va in scena l’ultima (decisiva) giornata del campionato ...
The Studio, Seth Rogen sbarca a Venezia: tra selfie, red carpet e nuove idee folli per la stagione 2 della serie Apple
A Venezia c'è un 'infiltrato' speciale, Seth Rogen: tra red carpet, selfie e soprall...