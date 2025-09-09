Italia-Israele, telecronaca Rai sotto accusa. Il ‘pranzo al sacco’ di Adani scatena la bufera: “Meglio eliminati” Il commento ‘tecnico’ sopra le righe della diretta del rocambolesco 5 a 4 con cui gli Azzurri di Gattuso hanno vinto ha sollevato le critiche dei social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Italia tira un sospiro di sollievo e rimane in corsa per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il rocambolesco 5 a 4 con cui gli Azzurri di Gennaro Gattuso hanno superato Israele, però, è destinato a fare discutere, e non solo per la prestazione altalenante. La diretta tv di ieri lunedì 8 settembre 2025, infatti, ha sollevato molte critiche sui social per la telecronaca a dir poco sopra le righe di Lele Adani. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Israele-Italia: la telecronaca di Adani

"Vaaaamooosh! Vaaaamosh! Ma che partita è Ma che partita è? Ma che partita è? Ma ragazzi, ma che roba è? Ma che pranzo al sacco! È un pranzo al sacco in area di rigore, una gita scolastica, capiscimi al volo! Ahahaha!" sono state le parole di gioia di Lele Adani, esploso ieri al gol del 5 a 4 firmato da Tonali al minuto 91 di Israele-Italia. La partita era già sotto la lente d’ingrandimento per l’avversario in questione e la prestazione degli Azzurri di certo non ha convinto tutti ma a fare discutere – come detto – è stata anche la telecronaca di Adani. "Ma cosa fanno tutti nelle aree? Non ci sono più i difensori di una volta! Dillo Albe! Dai! Chi ti dice questa roba qua? Una roba tua quella lì! Ahahaha"; il commento ‘tecnico’ dell’ex difensore dell’Inter, che nella sua ‘follia’ ha addirittura smosso il professionalissimo telecronista Rai Alberto Rimedio, scoppiato a ridere in più di un’occasione.

La reazione (critica) dei social e l’attacco al telecronista

La telecronaca sopra le righe di Daniele Adani – come anticipato – non è andata giù al popolo del web. Sui social, infatti, l’ex Brescia, Fiorentina e Inter è stato preso di mira per il suo commento poco ‘tecnico’ e all’insegna dell’eccesso. "Il declino del calcio italiano è rappresentato dalla telecronaca della nazionale di Adani", "È più disagiante il commento di Adani o questa nazionale italiana? È questo il dilemma", "Ma Rimedio adesso si alza e lo mena. Dai, sembra una cronaca della Gialappas", "Ma che telecronaca è? Sembra il torneo dei bar", "Io voglio quello che prende Adani", "Adani pare un telecronista del wrestling su Italia Uno", "Non lo sopporto più" etc. si legge sui social, dove in tanti hanno attaccato la Rai: "Grazie Rai che usi i soldi del canone per Adani. Continuiamo a toccare il fondo", "La Rai gli spenga il microfono", "Io proporrei il boicottaggio anche di Lele Adani", "Adani fastidioso, mi spiego perché non vedevo la nazionale su RaiSport da tempo", "Cara Rai, cara Raiplay fino a che non mi togli Adani e fino a che non metti audio stadio metterò silenzioso", "Io un mondiale con l’Italia commentata da Adani non lo reggo. Meglio non qualificarsi". Non manca, tuttavia, chi si è fatto ‘prendere’ dalle emozioni di Adani e ha apprezzato il commento ‘tecnico’ coinvolgente: "Adani per una volta mi ha fatto ridere", "In area di rigore c’è il pranzo al sacco. Adani MVP della partita".

