Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino. Non solo la Spagna, ecco come abbiamo vinto i Mondiali vent'anni fa Da Cannavaro a Grosso, passando per Zidane e Materazzi: Rai 2 celebra il trionfo mondiale che fece sognare un intero Paese.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A vent’anni da una delle pagine più memorabili dello sport italiano, La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino riporta il pubblico alla notte del 9 luglio 2006, quando la Nazionale guidata da Marcello Lippi conquistò il quarto Campionato del Mondo della sua storia. Il documentario ripercorre la finale disputata all’Olympiastadion di Berlino contro la Francia, una sfida conclusa sull’1 a 1 dopo i tempi supplementari e decisa ai calci di rigore grazie al penalty trasformato da Fabio Grosso.

Il titolo richiama una delle frasi più celebri associate a quella vittoria, diventata negli anni il simbolo di una serata entrata nell’immaginario collettivo degli italiani. Al centro del racconto ci sono i protagonisti di quell’impresa, a partire dal capitano Fabio Cannavaro, che alzò la Coppa del Mondo al cielo di Berlino, fino agli altri campioni che resero possibile un percorso rimasto nella storia del calcio. Naturalmente trova spazio anche uno degli episodi più discussi della finale: la celebre testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi nei tempi supplementari, un gesto che segnò l’ultima partita della carriera del fuoriclasse francese e che ancora oggi viene ricordato come uno dei momenti più iconici della storia dei Mondiali.

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Ma il documentario non si limita alla cronaca sportiva. Attraverso immagini e testimonianze racconta anche l’atmosfera di quell’estate del 2006, con le piazze gremite, le bandiere tricolori e un Paese intero che si ritrovò unito attorno alla Nazionale in un periodo particolarmente complesso per il calcio italiano. La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino va in onda giovedì 16 luglio alle 21:20 su Rai 2.

Per scoprire altre curiosità, retroscena e dettagli sui protagonisti di quella storica notte, guarda anche il video dedicato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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