Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione

La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il palinsesto: cosa cambia e quando vedere la diretta del match

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Italia sbarca in semifinale di Coppa Davis e su Rai 1. Dopo il successo ai quarti contro l’Austria, infatti, gli Azzurri affronteranno il Belgio a caccia della finale e di un tris clamoroso nella competizione. A contrario dei quarti, però, la sfida di oggi venerdì 21 novembre 2025 sarà visibile in diretta tv e streaming e in chiaro su Rai 1, che farà spazio al tennis mettendo pesantemente mano al palinsesto. Da La Volta Buona di Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, non mancheranno le modifiche: scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Italia-Belgio, Coppa Davis 2025: Rai 1 cambia programmazione

La partita di Coppa Davis – Italia-Belgio, come detto, andrà in onda in chiaro su Rai 1. Oggi venerdì 21 novembre 2025 sarà infatti possibile seguire in diretta la Nazionale azzurra guidata da Volandri e composta da Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli; diretta a partire dalle ore 16:00 sulla prima rete e streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La semifinale di Coppa Davis in onda questo pomeriggio – composta da primo e secondo singolare e dal doppio – stravolgerà inevitabilmente il palinsesto di Rai 1. Il daytime della prima rete, infatti, subirà numerose modifiche per lasciare spazio al tennis. Per anticipare i tempi Caterina Balivo andrà in onda in versione ‘ridotta’ al timone de La Volta Buona, che partirà come di consueto alle 14:05 ma terminerà già alle 15:10 (e non alle 16). Anticipato, dunque, anche Il Paradiso delle Signorev. La storica soap opera Rai andrà in onda alle 15:10 con il 55esimo episodio stagionale. A seguire – con l’inizio di Italia-Belgio fissato per le ore 16:00 – Alberto Matano non andrà in ondav e salterà la puntata odierna de La Vita in Diretta. Costretto a cancellare l’appuntamento di oggi nella fascia preserale anche Marco Liorni, che non condurrà L’Eredità. Al termine del match di Coppa Davis in diretta da Bologna e del post-gara, infatti, la linea passerà direttamente all’edizione delle 20 del Tg1. Di seguito, dunque, la nuova programmazione del daytime pomeridiano di Rai 1 di oggi venerdì 21 novembre 2025

  • 14:05 – La Volta Buona
  • 15:10 – Il Paradiso delle Signore
  • 16:00 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (primo singolare)
  • 17:00 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (secondo singolare)
  • 18:00 – Tg1
  • 18:10 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (doppio)
  • 20:00 – Tg1

Potrebbe interessarti anche

La Vita in Diretta oggi 21 novembre non va in onda, i motivi dello stop

La Vita in Diretta, niente puntata oggi 21 novembre: perché la Rai ha cancellato Alberto Matano

Oggi pomeriggio, venerdì 21 novembre, La Vita in Diretta non va in onda su Rai 1 per...
Affari tuoi - De Martino

Affari Tuoi, la puntata di oggi 21 novembre a rischio cancellazione: cosa succede

I cambiamenti in corso sulla rete ammiraglia per lasciare spazio alla Coppa Davis po...
Matteo Berrettini

Italia-Austria, la Coppa Davis in TV (senza Sinner): dove vederla gratis in chiaro, orario, flop Rai e campioni in fuga

Oggi mercoledì 19 novembre 2025 a Bologna va in scena l’esordio degli Azzurri campio...
Dove vedere le due semifinali della Coppa Davis gratis e in chiaro

Dove vedere le due semifinali della Coppa Davis gratis e in chiaro

I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 21 novembre 2025: grande tennis (an...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, Rai 1 rivoluziona il palinsesto: la soap cambia orario e ‘colpo basso’ a Mediaset

Viale Mazzini ha deciso di cambiare collocazione alla storica soap, per contrastare ...
Jannik Sinner

Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché

Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, ch...
La Vita in Diretta

La Vita in Diretta slitta, cambia la programmazione su Rai 1: cosa succede ad Alberto Matano

Oggi 17 ottobre il palinsesto Rai darà spazio ai funerali di Stato dei Carabinieri m...
Rosario Fiorello

Montalbano, fuoco amico in Rai. Sparata di Fiorello e colpo basso di Gigi D'Alessio: "Non guardatelo"

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 novembre, il mattatore Rai ha chiamato in dirett...
Mediaset affonda il Daytime Rai

Da Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, la svolta Mediaset ‘affonda’ il daytime Rai: numeri e preoccupazioni

Una ripartenza autunnale in sordina per la programmazione pomeridiana della rete amm...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Tiziana Ferrario

Tiziana Ferrario
Eva Herzigova

Eva Herzigova

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963