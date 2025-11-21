Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione
La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il palinsesto: cosa cambia e quando vedere la diretta del match
L’Italia sbarca in semifinale di Coppa Davis e su Rai 1. Dopo il successo ai quarti contro l’Austria, infatti, gli Azzurri affronteranno il Belgio a caccia della finale e di un tris clamoroso nella competizione. A contrario dei quarti, però, la sfida di oggi venerdì 21 novembre 2025 sarà visibile in diretta tv e streaming e in chiaro su Rai 1, che farà spazio al tennis mettendo pesantemente mano al palinsesto. Da La Volta Buona di Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, non mancheranno le modifiche: scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.
Italia-Belgio, Coppa Davis 2025: Rai 1 cambia programmazione
La partita di Coppa Davis – Italia-Belgio, come detto, andrà in onda in chiaro su Rai 1. Oggi venerdì 21 novembre 2025 sarà infatti possibile seguire in diretta la Nazionale azzurra guidata da Volandri e composta da Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli; diretta a partire dalle ore 16:00 sulla prima rete e streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.
La semifinale di Coppa Davis in onda questo pomeriggio – composta da primo e secondo singolare e dal doppio – stravolgerà inevitabilmente il palinsesto di Rai 1. Il daytime della prima rete, infatti, subirà numerose modifiche per lasciare spazio al tennis. Per anticipare i tempi Caterina Balivo andrà in onda in versione ‘ridotta’ al timone de La Volta Buona, che partirà come di consueto alle 14:05 ma terminerà già alle 15:10 (e non alle 16). Anticipato, dunque, anche Il Paradiso delle Signorev. La storica soap opera Rai andrà in onda alle 15:10 con il 55esimo episodio stagionale. A seguire – con l’inizio di Italia-Belgio fissato per le ore 16:00 – Alberto Matano non andrà in ondav e salterà la puntata odierna de La Vita in Diretta. Costretto a cancellare l’appuntamento di oggi nella fascia preserale anche Marco Liorni, che non condurrà L’Eredità. Al termine del match di Coppa Davis in diretta da Bologna e del post-gara, infatti, la linea passerà direttamente all’edizione delle 20 del Tg1. Di seguito, dunque, la nuova programmazione del daytime pomeridiano di Rai 1 di oggi venerdì 21 novembre 2025
- 14:05 – La Volta Buona
- 15:10 – Il Paradiso delle Signore
- 16:00 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (primo singolare)
- 17:00 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (secondo singolare)
- 18:00 – Tg1
- 18:10 – Coppa Davis 2025 – Italia-Belgio (doppio)
- 20:00 – Tg1
