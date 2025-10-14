Italia-Armenia Under 21 oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro, canale e orario Oggi martedì 14 ottobre 2025 gli ‘Azzurrini’ del CT Baldini cercano punti pesanti per la qualificazione agli Europei U21 2027: la partita anche in streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Torna in campo l’Italia U21. Oggi martedì 14 ottobre 2025, infatti, la Nazionale italiana Under 21 va a caccia di altri punti pesanti per la qualificazione ai prossimi Europei 2027 contro l’Armenia. Gli ‘Azzurrini’ del CT Silvio Baldini scenderanno in campo a Cremona alle 18:15. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Italia-Armenia Under 21: la quarta giornata di qualificazioni agli Europei

Quarto impegno per l’Italia U21, a caccia della qualificazione ai prossimi Europei di categoria (che si terranno in Albania e Serbia nel 2027). Dopo il poker rifilato alla Svezia nel segno di Niccolò Pisilli la scorsa settimana a Cesena, gli ‘Azzurrini’ del CT Silvio Baldini tornano in campo per la quarta giornata del Gruppo E, dove sono ancora imbattuti in testa insieme alla Polonia. Oggi martedì 14 ottobre 2025 toccherà all’Armenia Under 21, fanalino di coda del girone a zero punti. Il teatro della sfida sarà lo stadio Giovanni Zini di Cremona; appuntamento fissato alle ore 18:15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Baldini dovrebbe affidarsi a un undici molto simile a quello visto contro la Svezia, con l’eccezione di Simone Pafundi, pronto a tornare nel tridente d’attacco con Camarda e Koleosho. Fiducia a Ndour, Lipani e ovviamente Pisilli a centrocampo. Davanti a Palmisani difesa a quattro con Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi.

Dove vedere Italia-Armenia U21: diretta tv Rai 2 e streaming

La partita valida per le Qualificazioni a Euro U21 2027 – Italia-Armenia andrà in onda sulla Rai. Diretta esclusiva, in chiaro e gratis su Rai 2 a partire dalle ore 18:15. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale. Telecronaca della partita affidata a Luca De Capitani, commento tecnico di Roberto Rambaudi. La partita chiuderà gli impegni di questa pausa per le nazionali degli ‘Azzurrini’, che torneranno in campo a metà novembre contro Polonia e Montenegro.

Potrebbe interessarti anche