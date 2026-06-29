Italia A/R, Vittorio Brumotti debutta su Rai 1: l'addio a Mediaset dopo quasi 20 anni è un salto nel buio. Ad accompagnarlo Monica Caradonna
Brumotti si sposterà prevalentemente in bicicletta e in camper, esplorando località costiere e aree di grande valore naturalistico
L’estate di Rai 1 si arricchisce di un nuovo programma dedicato al territorio. Da lunedì 29 giugno 2026 debutta Italia A/R, il nuovo appuntamento quotidiano che vede protagonista Vittorio Brumotti, alla sua prima conduzione di un format nella televisione pubblica dopo il lungo percorso a Mediaset.
La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e accompagnerà il pubblico per quaranta puntate in un itinerario lungo le coste italiane, tra paesaggi spettacolari, borghi marinari, sport all’aria aperta, tradizioni e incontri con le persone che vivono e custodiscono questi luoghi.
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Il cuore del programma è il racconto del Paese attraverso un’esperienza vissuta direttamente sul territorio. Brumotti si sposterà prevalentemente in bicicletta e in camper, esplorando località costiere e aree di grande valore naturalistico. Accanto a lui ci sarà anche Monica Caradonna, che proporrà uno spazio dedicato alla cucina e ai prodotti tipici, raccontando sapori, tradizioni gastronomiche ed eccellenze locali.
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